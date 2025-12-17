  • Спортс
  «Краснодар» о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Это вообще законно 😱? Поздравляем выпускника нашей академии с 6-м трофеем с «ПСЖ». Мотя – мощь! 💪»
«Краснодар» поздравил Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке.

«ПСЖ» стал победителем турнира, обыграв «Фламенго» в финале (1:1, 2:1 пен.). Российский вратарь сделал 4 сэйва в серии пенальти. 

Сафонов – воспитанник «быков». Он перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро летом 2024 года. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
