«Краснодар» о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Это вообще законно 😱? Поздравляем выпускника нашей академии с 6-м трофеем с «ПСЖ». Мотя – мощь! 💪»
«Краснодар» поздравил Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке.
«Краснодар» поздравил вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке.
«ПСЖ» стал победителем турнира, обыграв «Фламенго» в финале (1:1, 2:1 пен.). Российский вратарь сделал 4 сэйва в серии пенальти.
«Это вообще законно 😱?
Матвей Сафонов отбил ЧЕТЫРЕ удара подряд в серии пенальти и выиграл Межконтинентальный кубок с «ПСЖ» 🏆.
Поздравляем выпускника нашей клубной академии с шестым трофеем в составе французского клуба.
Мотя – мощь! 💪» – говорится в сообщении «Краснодара».
Сафонов – воспитанник «быков». Он перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро летом 2024 года.
Что делать с Хаби Алонсо?39684 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости