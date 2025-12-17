«Краснодар» о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Это вообще законно 😱? Поздравляем выпускника нашей академии с 6-м трофеем с «ПСЖ». Мотя – мощь! 💪»

«Краснодар» поздравил Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке.

«Краснодар » поздравил вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке.

«ПСЖ» стал победителем турнира, обыграв «Фламенго » в финале (1:1, 2:1 пен.). Российский вратарь сделал 4 сэйва в серии пенальти.

«Это вообще законно 😱?

Матвей Сафонов отбил ЧЕТЫРЕ удара подряд в серии пенальти и выиграл Межконтинентальный кубок с «ПСЖ» 🏆.

Поздравляем выпускника нашей клубной академии с шестым трофеем в составе французского клуба.

Мотя – мощь! 💪» – говорится в сообщении «Краснодара».

Сафонов – воспитанник «быков». Он перешел из «Краснодара» в «ПСЖ » за 20 миллионов евро летом 2024 года.