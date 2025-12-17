Хименес пропустит 1,5-2 месяца. Форвард «Милана» перенесет операцию из-за проблем с голеностопом
Сантьяго Хименесу сделают операцию.
Нападающий «Милана» Сантьяго Хименес перенесет операцию из-за проблем с голеностопом.
Процедура пройдет 18 декабря, сообщает La Gazzetta dello Sport. Целью операции будет восстановление кости.
Поскольку связки и хрящи не повреждены, в «Милане» надеются, что игрок сможет вернуться на поле примерно через 6 недель. Максимальный срок восстановления оценивается в два месяца.
В текущем сезоне Серии А мексиканский футболист провел 9 матчей и не отличился результативными действиями.
Что делать с Хаби Алонсо?39457 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости