Хименес пропустит 1,5-2 месяца. Форвард «Милана» перенесет операцию из-за проблем с голеностопом

Сантьяго Хименесу сделают операцию.

Нападающий «Милана » Сантьяго Хименес перенесет операцию из-за проблем с голеностопом.

Процедура пройдет 18 декабря, сообщает La Gazzetta dello Sport. Целью операции будет восстановление кости.

Поскольку связки и хрящи не повреждены, в «Милане» надеются, что игрок сможет вернуться на поле примерно через 6 недель. Максимальный срок восстановления оценивается в два месяца.

В текущем сезоне Серии А мексиканский футболист провел 9 матчей и не отличился результативными действиями.