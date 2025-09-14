  • Спортс
Каземиро соблюдает строгую диету с рыбой и отсутствием сахара, чтобы поддерживать вес 82,5 кг. Опорник рано ложится спать и пользуется барокамерой, рассказал агент: «Он солдат Аморима»

Агент Каземиро заявил, что футболист занимается собой.

«Каземиро очень методичен в работе. Зарядка перед тренировкой и после нее в домашнем спортзале. Физиотерапия и барокамера в периоды отдыха. И еще он рано ложится спать. Максимальный профессионализм. Он любит работать.  

У него очень строгая диета. Совершенно строгая, чтобы поддерживать вес 82,5 кг.

С Аморимом у них фантастические отношения, основанные на абсолютном уважении. Аморим понимает, что Каземиро должен играть всегда, потому что без него дела у «Манчестер Юнайтед» пойдут хуже. Каземиро – солдат Аморима, и у них двоих отличная химия», – сказал агент Оскар Рибо.

Отмечается, что диета основана на рыбе и включает в себя запрет на сахар.

Опубликовано: Sports
Источник: Daily Mail
