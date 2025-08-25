Невилл о Шешко: «Он только набирает форму, ему нужно заиграть. «МЮ» стал хуже после замен с «Фулхэмом», но игрока такой ценности и потенциала нельзя оставлять на скамейке»

Гари Невилл критически оценил физическую форму Беньямина Шешко.

«Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (1:1) в матче 2-го тура АПЛ. Форвард манкунианцев Шешко появился на поле на 53-й минуте.

«Я говорил об этом на прошлой неделе, и это немного тревожит: «Фулхэм» стал намного сильнее после замен, а я, честно говоря, подумал, что «Юнайтед» стал хуже после своих.

Шешко, скажем так, сейчас еще очень далек от [лучшей] физической формы и только набирает ее. Рубен Аморим сказал перед игрой, что его хотят выпустить. На прошлой неделе я говорил: «Послушайте, давайте сразу выпустим его». Его надо будет выпустить против «Гримсби Таун » [в Кубке] и дать ему 90 минут.

Вероятно, Шешко придется выпустить против «Бернли » в следующую субботу, просто чтобы он заиграл, потому что, как видите, ему нужен футбол. Чего нельзя делать, так это оставлять игрока такой ценности и потенциала просто сидеть на скамейке запасных.

Проблема, с которой столкнется Аморим, заключается в том, что он хочет продолжать [строить] команду, но, как вы видели, когда они выпустили Шешко, поставили Маунта в полузащиту и убрали Каземиро , они действительно раскрылись, и казалось, что «Фулхэм» может забить», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

