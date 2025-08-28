Мерфи об «МЮ»: «Команда способна конкурировать, проблема – в схеме Аморима. Кто из полузащитников прогрессирует в ней? Они все сделали шаг назад»

Дэнни Мерфи указал на главную проблему «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что команда способна конкурировать. Я просто думаю, что проблема в схеме [Аморима ], я говорил это с самого начала.

Я бы не хотел играть при такой схеме на позиции полузащитника, ни за что. Он [Аморим] обаятельный и харизматичный – он не может не нравиться. Но с футбольной точки зрения эта система не может работать.

Какой полузащитник «Манчестер Юнайтед » добился прогресса в этой системе под его руководством? Они все сделали шаг назад. Их всех критиковали – и причина в том, что если вы играете с двумя центральными полузащитниками при любой системе, будь то 3-5-2 или 3-4-3, у соперника будет численное преимущество.

Майну критиковали, Каземиро критиковали, Угарте критиковали. Бруну критиковали за игру в этой роли», – сказал экс-полузащитник «Ливерпуля» перед матчем «Манчестер Юнайтед» с «Гримсби» в Кубке английской лиги (2:2, пен. 11:12).