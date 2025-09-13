  • Спортс
  Тедеев об 1:2 с «Краснодаром»: «Разочаровала последовательность работы арбитров, могли добавить больше времени. Закономерным исходом была бы ничья»
Тедеев об 1:2 с «Краснодаром»: «Разочаровала последовательность работы арбитров, могли добавить больше времени. Закономерным исходом была бы ничья»

Заур Тедеев остался недоволен судейством в игре с «Краснодаром».

«Акрон» уступил «быкам» в матче 8-го тура Мир РПЛ (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым. 

– Думаю, игра понравилась зрителям, потому что обе команды сегодня хотели победить. «Краснодар» был более удачлив, в каких‑то моментах повезло больше. Отдельными эпизодами доволен, мы контролировали матч. У нас в составе много новых игроков, понимали, что будет сложно.

Но надо отдать им должное: то, о чем мы договаривались, когда собрались этим составом, они выполняли. Ту работу, которую провели в теории, она дала результат. Понятно, что пока кондиции физические оставляют желать лучшего.

Но в целом мы создавали моменты, а пропущенные голы, если их проанализировать… Было видно, что в первой ситуации Бакаев просто не попал в ворота, и мы пропустили в ответной атаке. То есть, забей гол, была бы пауза. И второй гол – такая же ситуация. Мы входим в штрафную, плохая реакция на потерю мяча и ответная атака. Именно этот момент меня разочаровал: футболист на краю смог разогнать атаку, набрать скорость. Мы пропустили оттуда, откуда не должны пропускать ни в каком случае.

В концовке перешли играть в два нападающих, создали несколько моментов. Закономерным исходом встречи была бы ничья.

Еще разочаровала последовательность работы арбитров. В пылу борьбы арбитр мог добавить больше времени. И его бригада должна была сигнализировать по делу, если мы говорим о правильном футболе. Я доволен командой, видно, что эта команда может стать еще сильнее.

Отсутствие Кордобы облегчило подготовку?

– Конечно, было сложнее готовиться. У нас решения по каждому игроку принимаются очень долго. Если бы Кордоба играл, нужно было бы по‑другому готовиться.

Но появился менее предсказуемый футболист, способный атаковать из разных зон. Кордоба все же силен именно в штрафной. Но в большем количестве ситуаций мы справлялись с атаками «Краснодара», – сказал главный тренер «Акрона». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
