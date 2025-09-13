Дзюба забил 15-й гол «Краснодару» – это рекорд чемпионатов России против одной команды
Артем Дзюба забил 15-й гол «Краснодару» в чемпионатах России.
Сегодня «Акрон» проиграл «быкам» со счетом 1:2 в 8-м туре Мир РПЛ. Дзюба реализовал пенальти на 23-й минуте.
Это 15-й гол в карьере 37-летнего форварда в ворота «Краснодара» – это рекорд против одного клуба.
По 14 мячей на счету Дзюбы и Александра Кержакова в матчах против московского «Динамо».
Кроме того, по 13 голов Дзюба забивал «Крыльям» и «Уралу», Кержаков – «Спартаку», Роман Павлюченко – «Ростову».
Дзюба забил 244-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» реализовал пенальти в игре с «Краснодаром»
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Сергея Бабыничева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости