Артем Дзюба забил 15-й гол «Краснодару» в чемпионатах России.

Сегодня «Акрон » проиграл «быкам» со счетом 1:2 в 8-м туре Мир РПЛ . Дзюба реализовал пенальти на 23-й минуте.

Это 15-й гол в карьере 37-летнего форварда в ворота «Краснодара » – это рекорд против одного клуба.

По 14 мячей на счету Дзюбы и Александра Кержакова в матчах против московского «Динамо».

Кроме того, по 13 голов Дзюба забивал «Крыльям» и «Уралу», Кержаков – «Спартаку», Роман Павлюченко – «Ростову».

Дзюба забил 244-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» реализовал пенальти в игре с «Краснодаром»