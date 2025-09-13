6

«Акрон» проиграл 5 матчей подряд. Побед нет с июля

У «Акрона» 5 поражений подряд.

Тольяттинский клуб уступил «Краснодару» на выезде (1:2) в 8-м туре Мир РПЛ

Ранее «Акрон» проиграл «Оренбургу» (1:2), ЦСКА (1:3), «Балтике» (0:2) в чемпионате и «Локомотиву» (0:2) в FONBET Кубке России. 

Перед началом серии были три ничьих подряд со счетом 1:1 – со «Спартаком» и «Динамо» Махачкала в РПЛ и ЦСКА в Кубке (победа по пенальти – 5:4). Последняя победа в основное время была 29 июля над «Балтикой» (2:1) в кубковой игре. 

«Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице с 6 очками. В следующем матче команда Заура Тедеева сыграет с «Локомотивом» дома в Кубке России. 

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?5562 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЗаур Тедеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусаев о 2:1 с «Акроном»: «Как и ожидали, очень сложная игра. С пенальти очень спорная ситуация: если это пенальти, то нужно отменять и гол «Локо», когда Батраков забивал нам с фолом»
12сегодня, 19:32
Дзюба забил 15-й гол «Краснодару» – это рекорд чемпионатов России против одной команды
3сегодня, 19:32
Дзюба о «Краснодаре»: «Хорошая команда, желаю им удачи и стать двукратным чемпионом»
8сегодня, 19:02
Главные новости
Алонсо – Мансано после удаления Хейсена: «Ты наводишь меня на дурные мысли, мужик. Разве ты не видел, что Милитао был в пяти метрах? Это точно увидят в техническом комитете судей»
219 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Сосьедад» Захаряна в гостях, «Атлетико» победил «Вильярреал», «Барселона» примет «Валенсию» в воскресенье
5319 минут назад
У «Челси» 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах. Дальше – «Бавария» и «МЮ»
1020 минут назад
«Челси» упустил победу над «Брентфордом» – 2:2. Кайседо забил на 85-й, но Карвалью ответил на 93-й
15321 минуту назад
Чемпионат Англии. «Челси» сыграл 2:2 с «Брентфордом», «Арсенал» разгромил «Ноттингем», «Ман Сити» и «МЮ» встретятся в воскресенье
22123 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Интер» – 4:3, «Наполи» выиграл у «Фиорентины», «Милан» встретится с «Болоньей» в воскресенье
3927 минут назад
Анчелотти о Бразилии на ЧМ-2026: «Никто в футболе не обязан побеждать, но мы обязаны попытаться. Я работал в «Реале» 6 лет, но ЛЧ выиграл всего 3 раза»
835 минут назад
Алонсо о 4 победах «Реала» в 4 матчах: «Нельзя принимать это как должное, но мы довольны. Результаты говорят сами за себя»
240 минут назад
Хиль Мансано написал в рапорте, что удалил Хейсена в матче с «Сосьедадом» «за то, что тот лишил соперника явной возможности забить гол»
1749 минут назад
ТВ «Реала» об арбитрах матча с «Сосьедадом»: «Было бы справедливо запретить им судить матчи «Мадрида». Их даже нельзя назвать судьями»
3357 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина победил «Осер», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье
412 минут назад
Брэйтуэйт был прикован к инвалидной коляске в детстве: «Болезнь Легга–Кальве–Пертеса. Было тяжело видеть взгляды людей, слышать вопросы: «Что случилось?» Я не хотел об этом говорить»
13 минут назад
Лилиан Тюрам посетил матч «Ювентус» – «Интер», в котором забили его сыновья Маркус и Кефрен
215 минут назад
«Атлетико» обыграл «Вильярреал» – 2:0. Барриос забил победный гол, у Николаса Гонсалеса дебютный мяч за мадридский клуб
520 минут назад
«Атлетико» выиграл впервые в сезоне – у «Вильярреала». Дальше – выезд к «Ливерпулю»
220 минут назад
В Серии А впервые использована камера на главном судье – в игре «Ювентус» – «Интер»
25 минут назадФото
«Фиорентина» уступила «Наполи» – 1:3. Де Брюйне реализовал пенальти, у Хейлунда и Бекемы дебютные голы за неаполитанцев
1226 минут назад
Тюкавин о «Динамо»: «Начало сезона так себе, все ждали не этого. Только нам забивают такие простые голы. Не знаю, почему это случается именно с нашей командой»
331 минуту назад
Ямаль о главных соперниках «Барсы» в ЛЧ: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Бавария», «Реал», «ПСЖ»… они всегда в числе претендентов на победу»
435 минут назад
Тедеев об 1:2 с «Краснодаром»: «Разочаровала последовательность работы арбитров, могли добавить больше времени. Закономерным исходом была бы ничья»
1сегодня, 20:12