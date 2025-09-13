«Акрон» проиграл 5 матчей подряд. Побед нет с июля

У «Акрона» 5 поражений подряд.

Тольяттинский клуб уступил «Краснодару » на выезде (1:2) в 8-м туре Мир РПЛ .

Ранее «Акрон » проиграл «Оренбургу» (1:2), ЦСКА (1:3), «Балтике» (0:2) в чемпионате и «Локомотиву» (0:2) в FONBET Кубке России.

Перед началом серии были три ничьих подряд со счетом 1:1 – со «Спартаком» и «Динамо» Махачкала в РПЛ и ЦСКА в Кубке (победа по пенальти – 5:4). Последняя победа в основное время была 29 июля над «Балтикой» (2:1) в кубковой игре.

«Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице с 6 очками. В следующем матче команда Заура Тедеева сыграет с «Локомотивом» дома в Кубке России.