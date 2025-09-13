  • Спортс
  Мусаев о 2:1 с «Акроном»: «Как и ожидали, очень сложная игра. С пенальти очень спорная ситуация: если это пенальти, то нужно отменять и гол «Локо», когда Батраков забивал нам с фолом»
12

Мусаев о 2:1 с «Акроном»: «Как и ожидали, очень сложная игра. С пенальти очень спорная ситуация: если это пенальти, то нужно отменять и гол «Локо», когда Батраков забивал нам с фолом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги игры с «Акроном».

«Быки» одержали победу со счетом 2:1 в 8-м туре Мир РПЛ.

– Как и ожидали, очень сложная игра. «Акрон» хорошо готов физически. Дзюба – один из самых сильных форвардов российского футбола, многое через него строится.

Были проблемы, особенно с подборами. Хорошо играли, хорошо выходили. Расстраивает пенальти: очень спорная ситуация. Если это пенальти, тогда нужно отменять второй гол «Локомотива» в наши ворота, когда Батраков забивал с фолом. Также расстраивает удаление, надо было сыграть аккуратнее. Но самое главное, что выстояли.

– Есть понимание по удалению Косты?

– Не хочу больше говорить о судействе. Много было сказано о них после ЦСКА. Мы сегодня выиграли, это самое главное. Есть кому разбираться с этим.

– Как состояние Черникова и Густаво?

– Черников проходит обследование. Степень уточняется. Не знаю, но время ему понадобится. Густаво в лучшем случае начет индивидуально тренироваться на следующей неделе. Ему понадобится время, – сказал Мусаев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
