  • Дзюба о Кордобе: «Очень высоко его оцениваю как форварда, но он очень много жалуется, падает, симулирует. Это не нормально для такого здорового»
20

Дзюба о Кордобе: «Очень высоко его оцениваю как форварда, но он очень много жалуется, падает, симулирует. Это не нормально для такого здорового»

Артем Дзюба упрекнул Джона Кордобу в частых симуляциях.

Сегодня «Акрон» уступил «Краснодару» со счетом 1:2 в 8-м туре Мир РПЛ. Колумбиец пропускал этот матч из-за дисквалификации. 

«У «Краснодара» не было Кордобы? Ну, конечно же, с ним они более опасны. Я очень высоко его оцениваю как форварда, но с такими габаритами, с такими данными он очень много жалуется, очень много падает, очень много симулирует. Это не нормально для него, для такого здорового.

Если Кордоба не будет это делать, я думаю, он от этого будет еще сильнее. На Кордобу очень много передач, он очень много цепляет. И даже несмотря на то, что он все время постоянно чем-то недоволен, он все равно очень сильный форвард. Это надо признать», – сказал нападающий «Акрона». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
