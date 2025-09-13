  • Спортс
  • Дзюба о «Краснодаре»: «Хорошая команда, желаю им удачи и стать двукратным чемпионом»
Дзюба о «Краснодаре»: «Хорошая команда, желаю им удачи и стать двукратным чемпионом»

Артем Дзюба пожелал «Краснодару» завоевать второе чемпионство.

Сегодня «быки» обыграли «Акрон» со счетом 2:1 в 8-м туре Мир РПЛ

«Да, наверное, «Краснодар» более классная команда сейчас, но и мы достойно смотрелись, играли на встречных курсах. Видно, что мы стали покласснее. Ребята сейчас еще чуть‑чуть пообвыкнутся, форму наберут.

«Краснодар» – хорошая команда, желаю им удачи и стать двукратным чемпионом», – сказал нападающий «Акрона». 

