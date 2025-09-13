Дзюба о «Краснодаре»: «Хорошая команда, желаю им удачи и стать двукратным чемпионом»
Артем Дзюба пожелал «Краснодару» завоевать второе чемпионство.
Сегодня «быки» обыграли «Акрон» со счетом 2:1 в 8-м туре Мир РПЛ.
«Да, наверное, «Краснодар» более классная команда сейчас, но и мы достойно смотрелись, играли на встречных курсах. Видно, что мы стали покласснее. Ребята сейчас еще чуть‑чуть пообвыкнутся, форму наберут.
«Краснодар» – хорошая команда, желаю им удачи и стать двукратным чемпионом», – сказал нападающий «Акрона».
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости