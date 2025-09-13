Канисарес о Ямале: «Главное, что Ламин не зазнается на поле. А его высказывания – это слова 18-летнего парня»

Сантьяго Канисарес порассуждал о том, зазнался ли Ламин Ямаль.

«Главное, что Ламин не зазнается на поле, это для меня важно. А его высказывания – это слова 18-летнего парня. Он еще учится и формируется как личность.

Люди будут судить каждое его слово, но очень трудно быть идеальным», – сказал бывший голкипер «Валенсии» Канисарес .

