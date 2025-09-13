  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канисарес о Ямале: «Главное, что Ламин не зазнается на поле. А его высказывания – это слова 18-летнего парня»
1

Канисарес о Ямале: «Главное, что Ламин не зазнается на поле. А его высказывания – это слова 18-летнего парня»

Сантьяго Канисарес порассуждал о том, зазнался ли Ламин Ямаль.

«Главное, что Ламин не зазнается на поле, это для меня важно. А его высказывания – это слова 18-летнего парня. Он еще учится и формируется как личность.

Люди будут судить каждое его слово, но очень трудно быть идеальным», – сказал бывший голкипер «Валенсии» Канисарес.

Ямаль о критике его вечеринки: «Я не злился, мне это казалось забавным. Ее пытались всячески опорочить. Я не выбирал девушек, это ложь»

Ламин Ямаль: «Мечтаю выиграть не один «Золотой мяч», а много. Считаю, что способен на это»

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?5562 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoСантьяго Канисарес
logoБарселона
logoСборная Испании по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль, скорее всего, пропустит матч с «Ньюкаслом» в ЛЧ. У вингера «Барсы» дискомфорт в области паха
37сегодня, 16:42
«Барса» сообщила, что у Ямаля дискомфорт в области паха
150сегодня, 12:45
Экс-тренер «Атлетико» Бургос о реплике про Ямаля и попрошаек: «Это был комплимент в форме шутки. Где можно увидеть талант? На улице»
3сегодня, 11:40
Флик подтвердил, что Ямаль пропустит матч с «Валенсией»: «Ламин играл в сборной с болью. Следует больше заботиться о футболистах»
19сегодня, 11:34
Главные новости
Алонсо – Мансано после удаления Хейсена: «Ты наводишь меня на дурные мысли, мужик. Разве ты не видел, что Милитао был в пяти метрах? Это точно увидят в техническом комитете судей»
219 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Сосьедад» Захаряна в гостях, «Атлетико» победил «Вильярреал», «Барселона» примет «Валенсию» в воскресенье
5319 минут назад
У «Челси» 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах. Дальше – «Бавария» и «МЮ»
1020 минут назад
«Челси» упустил победу над «Брентфордом» – 2:2. Кайседо забил на 85-й, но Карвалью ответил на 93-й
15321 минуту назад
Чемпионат Англии. «Челси» сыграл 2:2 с «Брентфордом», «Арсенал» разгромил «Ноттингем», «Ман Сити» и «МЮ» встретятся в воскресенье
22123 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Интер» – 4:3, «Наполи» выиграл у «Фиорентины», «Милан» встретится с «Болоньей» в воскресенье
3927 минут назад
Анчелотти о Бразилии на ЧМ-2026: «Никто в футболе не обязан побеждать, но мы обязаны попытаться. Я работал в «Реале» 6 лет, но ЛЧ выиграл всего 3 раза»
835 минут назад
Алонсо о 4 победах «Реала» в 4 матчах: «Нельзя принимать это как должное, но мы довольны. Результаты говорят сами за себя»
240 минут назад
Хиль Мансано написал в рапорте, что удалил Хейсена в матче с «Сосьедадом» «за то, что тот лишил соперника явной возможности забить гол»
1749 минут назад
ТВ «Реала» об арбитрах матча с «Сосьедадом»: «Было бы справедливо запретить им судить матчи «Мадрида». Их даже нельзя назвать судьями»
3357 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина победил «Осер», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье
412 минут назад
Брэйтуэйт был прикован к инвалидной коляске в детстве: «Болезнь Легга–Кальве–Пертеса. Было тяжело видеть взгляды людей, слышать вопросы: «Что случилось?» Я не хотел об этом говорить»
13 минут назад
Лилиан Тюрам посетил матч «Ювентус» – «Интер», в котором забили его сыновья Маркус и Кефрен
215 минут назад
«Атлетико» обыграл «Вильярреал» – 2:0. Барриос забил победный гол, у Николаса Гонсалеса дебютный мяч за мадридский клуб
520 минут назад
«Атлетико» выиграл впервые в сезоне – у «Вильярреала». Дальше – выезд к «Ливерпулю»
220 минут назад
В Серии А впервые использована камера на главном судье – в игре «Ювентус» – «Интер»
25 минут назадФото
«Фиорентина» уступила «Наполи» – 1:3. Де Брюйне реализовал пенальти, у Хейлунда и Бекемы дебютные голы за неаполитанцев
1126 минут назад
Тюкавин о «Динамо»: «Начало сезона так себе, все ждали не этого. Только нам забивают такие простые голы. Не знаю, почему это случается именно с нашей командой»
331 минуту назад
Ямаль о главных соперниках «Барсы» в ЛЧ: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Бавария», «Реал», «ПСЖ»… они всегда в числе претендентов на победу»
435 минут назад
Тедеев об 1:2 с «Краснодаром»: «Разочаровала последовательность работы арбитров, могли добавить больше времени. Закономерным исходом была бы ничья»
1сегодня, 20:12