Ламин Ямаль: «Мечтаю выиграть не один «Золотой мяч», а много. Считаю, что способен на это»

Ламин Ямаль хочет выиграть «Золотой мяч» как можно больше раз.

«Я сказал друзьям, что мечтаю выиграть не один «Золотой мяч », а много. Я думаю, что я тот футболист, который на это способен. Если я не выиграю, то потому, что что-то сделал неправильно или жаждал этого недостаточно сильно.

Так что я мечтаю выиграть много «Золотых мячей», и этот день настанет – тогда я буду счастлив. Но я буду хотеть выиграть еще больше», – сказал вингер «Барселоны» в подкасте Resonancia de Corazón.