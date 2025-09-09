Ламин Ямаль: «Мечтаю выиграть не один «Золотой мяч», а много. Считаю, что способен на это»
Ламин Ямаль хочет выиграть «Золотой мяч» как можно больше раз.
«Я сказал друзьям, что мечтаю выиграть не один «Золотой мяч», а много. Я думаю, что я тот футболист, который на это способен. Если я не выиграю, то потому, что что-то сделал неправильно или жаждал этого недостаточно сильно.
Так что я мечтаю выиграть много «Золотых мячей», и этот день настанет – тогда я буду счастлив. Но я буду хотеть выиграть еще больше», – сказал вингер «Барселоны» в подкасте Resonancia de Corazón.
