Экс-тренер «Атлетико» Бургос о реплике про Ямаля и попрошаек: «Это был комплимент в форме шутки. Где можно увидеть талант? На улице»

Бургос заявил, что его оскорбительный комментарий о Ямале был комплиментом.

В 2024 году бывший помощник Диего Симеоне в «Атлетико» Херман Бургос выступал в роли аналитика в студии Movistar Plus перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона », в котором каталонцы победили со счетом 3:2.

Бургос сказал следующую фразу адрес вингера «Барселоны»: «Если у него не получится [в футболе], он окажется у светофора». Вероятно, Бургос имел в виду уличных артистов в Испании , выступающих на дорогах.

Позднее компания принесла извинения и уволила Бургоса .

«Где можно увидеть талант? На улице. Это был комплимент в форме шутки.

Во всем этом забавно то, что меня называют «Обезьяной», что совсем не сходится [со всей критикой.]

Я получил неожиданную поддержку [после скандала], люди меня быстро поняли. Но я сам попросил Movistar об уходе. Компания платит огромные деньги за то, чтобы игроки давали комментарии ей, а клубы отказались . На следующий день я позвонил ребятам и сказал, что ухожу, чтобы не создавать проблем.

В прошлом году я столкнулся с Лапортой на матче «Райо Вальекано» против «Барселоны». «Я представился Лапорте и сказал: «Сегодня я Херман Бургос», а он ответил: «Моно, дорогой». Я ответил: «Президент, не называйте меня Обезьяной». А он сказал: «Я футбольный человек», – рассказал Бургос в эфире El Cafelito.

