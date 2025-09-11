Ямаль о критике его вечеринки: «Я не злился, мне это казалось забавным. Ее пытались всячески опорочить. Я не выбирал девушек, это ложь»

Ламин Ямаль высказался о скандале вокруг его вечеринки.

Вингер «Барселоны» устроил вечеринку по случаю 18-летия. На празднике присутствовали именитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде и музыканты.

Позднее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, опубликовала заявление, в котором утверждала, что на мероприятие были наняты люди с карликовостью в целях развлечения. Министерство социальных прав попросило провести расследование.

«Я не злился. Мне это казалось забавным. Это пытались всячески опорочить. Одна женщина сказала, что я выбирал девушек, и все это было ложью. И была история с официантами, которые там работали», – сказал Ямаль в программе Resonancia de Corazón.