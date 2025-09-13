Флик подтвердил, что Ямаль пропустит матч с «Валенсией»: «Ламин играл в сборной с болью. Следует больше заботиться о футболистах»
Ханси Флик подтвердил, что Ламин Ямаль не сыграет с «Валенсией».
Тренер «Барселоны» также отметил, что участие вингера в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» под вопросом.
«Он выбыл. Очень жаль. Ламин уже играл в сборной с болью. Он принимал обезболивающие и играл за сборную с болью.
У него были проблемы, но он отыграл 79 и 73 минуты. Ямаль не тренировался из-за проблем между матчами. Это не забота об игроках. В сборной Испании собраны лучшие игроки мира, но следует [больше] заботиться об игроках. И о молодых тоже. Это меня беспокоит», – сказал Флик.
