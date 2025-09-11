  • Спортс
  • Пресс-служба Кубка России после слов Дегтярева: «Семак – один из трех людей, выигравших Кубок в качестве игрока и тренера. Просто знайте»
Пресс-служба Кубка России после слов Дегтярева: «Семак – один из трех людей, выигравших Кубок в качестве игрока и тренера. Просто знайте»

Пресс-служба Кубка России ответила на слова Михаила Дегтярева о Сергее Семаке.

Главный тренер «Зенита» ранее критиковал планы по ужесточению лимита на легионеров к 2028 году: «Ограничения не способствуют развитию футбола. Лучшие моменты нашего футбола случались, когда лимит отсутствовал».

Министр спорта России, комментируя заявление Семака, заявил, что не знает его: «А кто это? И зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма».

После заявления Дегтярева в телеграм-канале Кубка России были опубликованы фото Семака с трофеем в качестве футболиста ЦСКА и в качестве тренера «Зенита».

«Просто знайте, Сергей Семак – один из трех людей, которые смогли выиграть FONBET Кубок России и в качестве игрока, и в качестве тренера 🏆🏆», – говорится в сообщении.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России
