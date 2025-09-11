Пресс-служба сборной России после слов Дегтярева о Семаке: «Знакомьтесь, капитан сборной, взявшей бронзу Евро-2008. Шикарный победный ассист через себя с греками»

В сборной России отреагировали на то, что Михаил Дегтярев не знает Сергея Семака.

Министр спорта России Дегтярев сегодня высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».

«Знакомьтесь, капитан той самой сборной, которая взяла бронзу Евро-2008 🥉. Сергей Семак и его шикарный победный ассист через себя в матче с греками 🪄», – сказано в телеграм-канале сборной России.

Пресс-служба сборной опубликовала видео голевого паса Семака на Константина Зырянова в матче Евро-2008 против Греции (1:0).

