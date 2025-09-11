  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пресс-служба сборной России после слов Дегтярева о Семаке: «Знакомьтесь, капитан сборной, взявшей бронзу Евро-2008. Шикарный победный ассист через себя с греками»
Видео
67

Пресс-служба сборной России после слов Дегтярева о Семаке: «Знакомьтесь, капитан сборной, взявшей бронзу Евро-2008. Шикарный победный ассист через себя с греками»

В сборной России отреагировали на то, что Михаил Дегтярев не знает Сергея Семака.

Министр спорта России Дегтярев сегодня высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».

«Знакомьтесь, капитан той самой сборной, которая взяла бронзу Евро-2008 🥉. Сергей Семак и его шикарный победный ассист через себя в матче с греками 🪄», – сказано в телеграм-канале сборной России.

Пресс-служба сборной опубликовала видео голевого паса Семака на Константина Зырянова в матче Евро-2008 против Греции (1:0). 

Семак, Карпин, Генич. Дегтярев против всех-всех-всех

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?34239 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал сборной России
logoСергей Семак
logoМихаил Дегтярев
logoсборная Греции по футболу
logoКонстантин Зырянов
logoЗенит
logoСборная России по футболу
logoЕвро-2008
logoпремьер-лига Россия
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак, Карпин, Генич. Дегтярев против всех-всех-всех
41сегодня, 13:55
Рабинер о словах Дегтярева про Семака и Карпина: «Министра совсем понесло. Надо бы уточнить у товарища: кто такие Яшин, Харламов? Третьяка-то с Фетисовым по органам власти должен знать»
71сегодня, 13:17
Кавазашвили о словах Дегтярева о Семаке и Карпине: «Он министр, он же не торговал на улице овощами, прошел большую школу, может, даже комсомольскую. Имеет право на свои высказывания»
35сегодня, 13:08
Пресс-служба Кубка России после слов Дегтярева: «Семак – один из трех людей, выигравших Кубок в качестве игрока и тренера. Просто знайте»
68сегодня, 12:39
Дегтярев о критике лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз»
350сегодня, 11:44
Главные новости
Погребняк готов возобновить карьеру: «Зырянов возглавил «Зенит» – хочу обратиться, чтобы рассмотрел мою кандидатуру. Кассьерра и Соболев? Конкуренцию никто не отменял»
815 минут назад
Гендиректор «Динамо» о Ротенберге в штабе Карпина: «Роман Борисович мне об этом не говорил, возможно, это медийное заявление. У него свой серьезный, бизнесовый подход»
1256 минут назад
Дегтярев пошутил, сказав, что не знает Семака, сообщил человек из окружения министра: «Это реакция на каверзный вопрос журналиста. Он с юмором, отжигает с удовольствием»
102сегодня, 14:51
Рязанцев о россиянах в Европе: «Зачем ехать туда, где платят меньше? Если в Бразилии через пару лет подрастут зарплаты, оттуда никто не будет уезжать»
48сегодня, 14:07
«Челси» ожидает штрафа, а не спортивных санкций от FA за нарушения регламента при Абрамовиче
14сегодня, 13:58
Баллак о фаворитах ЛЧ: «Барса» – сильная команда с подходящим тренером, и «ПСЖ», ставший топовым с Энрике. «Реал» и «Сити» – не главные, «Бавария» тоже скорее претендент»
23сегодня, 13:53
Росавиация открыла аэропорт Краснодара. «Краснодар» впервые с 2022 года сможет летать на гостевые матчи из своего города
46сегодня, 13:42
Тиаго Алькантара вернулся в «Барселону». В штабе Флика он сосредоточится на тактике и подготовке к тренировкам
16сегодня, 13:30Фото
Рабинер о словах Дегтярева про Семака и Карпина: «Министра совсем понесло. Надо бы уточнить у товарища: кто такие Яшин, Харламов? Третьяка-то с Фетисовым по органам власти должен знать»
71сегодня, 13:17
Баллак о том, что Виртц не перешел в «Баварию»: «Был ли смысл оставаться в Германии еще на 2-3 года? АПЛ давно обошла Бундеслигу, которая уже не так привлекательна для топ-игроков»
24сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Петржела о «Зените»: «Семаку комфортно воспитывать южноамериканцев, нужен более смелый тренер, чтобы воспитывать молодых игроков из академии. Остается надеяться на Зырянова»
21 минуту назад
«Пари НН» арендовал у «Ариса» Кокорина опорника Ганы U23 Сарфо
832 минуты назадФото
Постекоглу о работе в «Ноттингеме»: «Я брал трофеи на протяжении всей карьеры. Возможно, мне придется выиграть в первый же год, чтобы получить право на второй»
441 минуту назад
Григорьянц о дисквалификации Кордобы: «Он извинился перед КДК за то, что комитет рассматривает вопрос его удаления. Учитывали характер нарушения и то, что Джон не является грубым футболистом»
1259 минут назад
«Спартак» хотел подписать Гарсию из «Марселя», подтвердил агент защитника: «Зимой возможно будет сделать переход. Сейчас слишком поздно, чтобы завершить трансфер»
559 минут назад
Президент «Торино» о матче «Милана» и «Комо» в Австралии: «Я не вижу смысла играть в Перте. Нам нужно приблизить болельщиков к командам и сделать стадионы более гостеприимными»
2сегодня, 14:46
Экс-защитник «Ливерпуля» Уиздом о ножевом ранении в 2020-м: «Парни в балаклавах потребовали: «Отдай часы», – я отказался, началась драка. Уже дома понял, что меня ударили ножом, из раны почти торчала мышца»
2сегодня, 14:41
Сын Роналдиньо перешел в «Халл». 20-летний вингер Жоао Мендес будет играть за команду U21
3сегодня, 14:39Фото
«Крылья» приостановили переговоры с «Локо» по Олейникову из-за травмы Ракова. Рассматривается только продажа хавбека по «завышенной цене» («Мутко против»)
сегодня, 14:32
Де Блекере и Кульбаков вошли в состав ЭСК РФС
2сегодня, 14:17