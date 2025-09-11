  • Спортс
Рабинер о словах Дегтярева про Семака и Карпина: «Министра совсем понесло. Надо бы уточнить у товарища: кто такие Яшин, Харламов? Третьяка-то с Фетисовым по органам власти должен знать»

Игорь Рабинер заявил, что министра спорта РФ Михаила Дегтярева понесло.

Дегтярев сегодня высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».

«Что-то министра совсем понесло. Семака он вообще не знает, тренеров много. Карпина знает (потому что согласовывал – иначе бы тоже не знал), но в следующий раз не согласует, если тот продолжит критиковать лимит...

Надо бы уточнить у товарища Дегтярева следующие вопросы: кто такие Лев Яшин, Валерий Харламов? Третьяка-то с Фетисовым по органам власти по идее должен знать.

Ну, о Яшине-то с Харламовым в любом случае трудно не слышать, а вот по Сергею Макарову или Игорю Нетто, Аркадию Чернышеву или Константину Бескову, подозреваю, возможны варианты.

Его нового советника Сергея Фурсенко однажды коллега решил проверить на знание истории футбола и спросил, где играл Альберт Шестернев. Сергей Александрович обрадовался: «Конечно, в «Торпедо»!» С Виктором Шустиковым многолетнего капитана ЦСКА и сборной СССР перепутал», – написал журналист Рабинер.

Что не так с новым лимитом и риторикой Дегтярева о нем

