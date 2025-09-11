Кавазашвили о словах Дегтярева о Семаке и Карпине: «Он министр, он же не торговал на улице овощами, прошел большую школу, может, даже комсомольскую. Имеет право на свои высказывания»

Анзор Кавазашвили оценил слова Михаила Дегтярева о Семаке и Карпине.

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».

– Считаете ли вы, что министр спорта должен прислушиваться к мнению ведущих тренеров, таких как Семак и Карпин, по вопросам развития спорта?

– Он не обязан с кем-то советоваться по таким вопросам. Он назначен министром, он же не торговал на улице овощами. Он прошел какую-то жизненную большую школу дипломатическую. Может быть, даже комсомольскую школу.

В таком возрасте, когда человек приходит к власти, у него в голове больше плюсов, чем минусов. И фактор, что его рекомендовали на две должности единовременно, говорит об очень большом доверии в отношении Дегтярева.

Если мы будем сейчас искать какие-то недостатки в его высказываниях, я думаю, будет столкновение различных слоев нашего общества. Дегтярев имеет полное право на свои высказывания.

Я выступал в прессе и говорил, что это очень здорово, что министр спорта начал говорить в отношении лимита на легионеров. Я как профессиональный тренер и футболист считаю, что высказанная инициатива даже недостаточна, потому что у нас сплошь и рядом завалены футбольные клубы легионерами, – сказал бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Кавазашвили .

