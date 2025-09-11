  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кавазашвили о словах Дегтярева о Семаке и Карпине: «Он министр, он же не торговал на улице овощами, прошел большую школу, может, даже комсомольскую. Имеет право на свои высказывания»
32

Кавазашвили о словах Дегтярева о Семаке и Карпине: «Он министр, он же не торговал на улице овощами, прошел большую школу, может, даже комсомольскую. Имеет право на свои высказывания»

Анзор Кавазашвили оценил слова Михаила Дегтярева о Семаке и Карпине.

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».

– Считаете ли вы, что министр спорта должен прислушиваться к мнению ведущих тренеров, таких как Семак и Карпин, по вопросам развития спорта?

– Он не обязан с кем-то советоваться по таким вопросам. Он назначен министром, он же не торговал на улице овощами. Он прошел какую-то жизненную большую школу дипломатическую. Может быть, даже комсомольскую школу.

В таком возрасте, когда человек приходит к власти, у него в голове больше плюсов, чем минусов. И фактор, что его рекомендовали на две должности единовременно, говорит об очень большом доверии в отношении Дегтярева.

Если мы будем сейчас искать какие-то недостатки в его высказываниях, я думаю, будет столкновение различных слоев нашего общества. Дегтярев имеет полное право на свои высказывания.

Я выступал в прессе и говорил, что это очень здорово, что министр спорта начал говорить в отношении лимита на легионеров. Я как профессиональный тренер и футболист считаю, что высказанная инициатива даже недостаточна, потому что у нас сплошь и рядом завалены футбольные клубы легионерами, – сказал бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Кавазашвили.

Что не так с новым лимитом и риторикой Дегтярева о нем

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?33774 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoМихаил Дегтярев
logoАнзор Кавазашвили
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
лимит на легионеров
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoЗенит
logoСергей Семак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пресс-служба Кубка России после слов Дегтярева: «Семак – один из трех людей, выигравших Кубок в качестве игрока и тренера. Просто знайте»
64сегодня, 12:39
Дегтярев подтвердил, что Фурсенко стал его советником: «Мой большой друг, мощнейший функционер, целая энциклопедия. Он презентовал мне очень хороший проект с протезированием»
40сегодня, 12:13
Дегтярев о критике лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз»
327сегодня, 11:44
Главные новости
Пресс-служба сборной России после слов Дегтярева о Семаке: «Знакомьтесь, капитан сборной, взявшей бронзу Евро-2008»
33 минуты назадВидео
Рязанцев о россиянах в Европе: «Зачем ехать туда, где платят меньше? Если в Бразилии через пару лет подрастут зарплаты, то оттуда никто не будет уезжать»
1320 минут назад
«Челси» ожидает штрафа, а не спортивных санкций от FA за нарушения регламента при Абрамовиче
629 минут назад
Баллак о фаворитах ЛЧ: «Барса» – сильная команда с подходящим тренером, и «ПСЖ», ставший топовым с Энрике. «Реал» и «Сити» – не главные, «Бавария» тоже скорее претендент»
1034 минуты назад
Росавиация открыла аэропорт Краснодара. «Краснодар» впервые с 2022 года сможет летать на гостевые матчи из своего города
2945 минут назад
Тиаго Алькантара вернулся в «Барселону». В штабе Флика он сосредоточится на тактике и подготовке к тренировкам
1157 минут назадФото
Рабинер о словах Дегтярева про Семака и Карпина: «Министра совсем понесло. Надо бы уточнить у товарища: кто такие Яшин, Харламов? Третьяка-то с Фетисовым по органам власти должен знать»
59сегодня, 13:17
Баллак о том, что Виртц не перешел в «Баварию»: «Был ли смысл оставаться в Германии еще на 2-3 года? АПЛ давно обошла Бундеслигу, которая уже не так привлекательна для топ-игроков»
15сегодня, 13:12
ЦСКА заплатит 6,2 млн долларов за Кармо, «Сан-Паулу» получит 25% от перепродажи. Вингер проходит медосмотр в Москве (Иван Карпов)
24сегодня, 12:56
Йылдыз – лучший игрок Серии А в августе
12сегодня, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
Де Блекере и Кульбаков вошли в состав ЭСК РФС
210 минут назад
Пивоваров о книгах для игроков: «Динамо» предвосхитило эту инициативу. Интеллектуальное развитие футболистов – один из приоритетов, особенно в академии»
12 минут назад
«Аль-Вахда» хочет арендовать Гуарирапу у «Сочи» с правом выкупа за 4 млн евро (Metaratings)
122 минуты назад
Григорьянц о Кордобе: «Дисквалификация до двух матчей не подлежит обжалованию. «Краснодар» не может подать апелляцию»
223 минуты назад
Мбаппе и Дембеле – самые дорогие игроки Фэнтези ЛЧ-2025/26 на Спортсе’‘
31 минуту назадФэнтези
Павлюченко против потолка зарплат в РПЛ: «Министр правильно сказал, не надо его вводить. Надоели разговоры, что футболисты больше всех получают, оставьте их в покое»
233 минуты назад
Карапузов перешел из «Пари НН» в «Урал» на правах аренды до конца сезона
256 минут назад
Хаманн о Кейне: «Есть вероятность, что он уйдет после ЧМ и вернется в АПЛ. У «Баварии» сейчас нет замены, потому что Вольтемаде не пришел, а Джексон только в аренде»
сегодня, 13:26
«Сочи» ведет переговоры с экс-вратарем «Крыльев» Ломаевым («Чемпионат»)
2сегодня, 13:24
«Динамо» Махачкала подписало Миру из «Тонделы». Контракт 22-летнего форварда – до 2029-го
1сегодня, 13:24