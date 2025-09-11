Дегтярев о встрече с клубами РПЛ и РФС: «Разговор обязательно будет, в ближайшие недели. Огромное уважение им за то, чем они занимаются»
Михаил Дегтярев пообещал, что встреча с клубами Мир РПЛ все же состоится.
Министерство спорта РФ перенесло запланированную на 9 сентября встречу с представителями российского футбола. Планировалось, что на ней будут обсуждены вопросы изменения лимита и потолка зарплат.
«Подберем в ближайшие недели. У меня сейчас будет встреча с главой Республики Горный Алтай, потом я еду в правительство и потом в Санкт-Петербург.
Огромное уважение клубам и РФС и то, чем они занимаются. Разговор обязательно будет. Мы обязательно сообщим об этом дополнительно», – сказал министр спорта России Дегтярев.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости