Дегтярев о встрече с клубами РПЛ и РФС: «Разговор обязательно будет, в ближайшие недели. Огромное уважение им за то, чем они занимаются»

Михаил Дегтярев пообещал, что встреча с клубами Мир РПЛ все же состоится.

Министерство спорта РФ перенесло запланированную на 9 сентября встречу с представителями российского футбола. Планировалось, что на ней будут обсуждены вопросы изменения лимита и потолка зарплат.

«Подберем в ближайшие недели. У меня сейчас будет встреча с главой Республики Горный Алтай, потом я еду в правительство и потом в Санкт-Петербург.

Огромное уважение клубам и РФС и то, чем они занимаются. Разговор обязательно будет. Мы обязательно сообщим об этом дополнительно», – сказал министр спорта России Дегтярев.

