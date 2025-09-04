Дегтярев об обсуждении лимита: «Радует, что от «куда лезет Минспорт» мы дошли до «как регулятор решит, так и будем делать». Представляете, какая эволюция в голове произошла?»

Михаил Дегтярев отметил изменения в риторике футбольных деятелей по вопросу лимита.

Ранее министр спорта РФ заявил о планируемом «плавном снижении» количества иностранных игроков в чемпионате России. Цель была определена так: пять иностранцев на поле – десять в заявке к 2028 году.

«Меня радует, что от «куда лезет Минспорт» – первых комментариев от футбольных функционеров в июне, – мы дожили до того, что «как государственный регулятор решит, так и будем делать». Готовы к обсуждению, уже хорошо.

Представляете, какая эволюция в голове произошла у десятков крупных футбольных руководителей за 2 месяца?» – сказал Дегтярев.