  • «Матч с США может разрушить антироссийскую коалицию. И тогда футболисты из Европы перестанут что‑то говорить в адрес нашей страны». Ловчев о политике
24

Евгений Ловчев высказался о возможном матче между сборными России и США.

«Мы довольно‑таки часто видим картинку, как Путин передает футбольный мяч Трампу. Мы провели чемпионат мира в 2018 году, у них тоже будет в 2026‑м. Мы не знаем, как проходит диалог между президентами, но от их разговора очень многое зависит.

Я думаю, что такой матч разрушит антироссийскую коалицию. Такое может быть. И тогда уже футболисты, которые играют в Европе, перестанут что‑то говорить в адрес нашей страны. Если матч с США состоится, то это можно будет назвать прорывом. По‑футбольному американская сборная не прямо выдающаяся, но что‑то умеет», — сказал экс-защитник сборной СССР.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?18473 голоса
Да, вышла бы50%Александр Головин
Нет, не вышла бы50%Федор Кудряшов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
Политика
logoМатч ТВ
logoЕвгений Ловчев
logoСборная США по футболу
