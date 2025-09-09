«Матч с США может разрушить антироссийскую коалицию. И тогда футболисты из Европы перестанут что‑то говорить в адрес нашей страны». Ловчев о политике

Евгений Ловчев высказался о возможном матче между сборными России и США.

«Мы довольно‑таки часто видим картинку, как Путин передает футбольный мяч Трампу. Мы провели чемпионат мира в 2018 году, у них тоже будет в 2026‑м. Мы не знаем, как проходит диалог между президентами, но от их разговора очень многое зависит.

Я думаю, что такой матч разрушит антироссийскую коалицию. Такое может быть. И тогда уже футболисты, которые играют в Европе, перестанут что‑то говорить в адрес нашей страны. Если матч с США состоится, то это можно будет назвать прорывом. По‑футбольному американская сборная не прямо выдающаяся, но что‑то умеет», — сказал экс-защитник сборной СССР.