Матч-агент об игре России и США: «ФИФА не имеет отношения к проведению этой встречи — все должно обсуждаться между федерациями»
Матч-агент ФИФА оценил вероятность проведения матча между сборными России и США.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил, что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».
«Матч сборных России и США будет возможен только при условии, если РФС отправит официальный запрос в Федерацию футбола США. В случае получения такого запроса в работу включатся агенты ФИФА. Сама организация не имеет никакого отношения к проведению этой встречи — все должно обсуждаться исключительно между федерациями.
Игра станет возможной лишь при получении соответствующего предложения, его обсуждения и принятия обеими сторонами. Мы будем ждать его и постараемся помочь организовать этот матч», — сказал Мезмуредавит Деста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
