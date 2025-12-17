Клопп выбрал Кройффа, Гвардиолу, Фергюсона и Шенкли для горы Рашмор из тренеров
Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выбрал четвертку лучших, на его взгляд, тренеров.
Немец собрал символическую гору Рашмор. Она известна тем, что на ней высечен барельеф «Святыня демократии», содержащий скульптурные портреты четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.
«Это мой список футбольных тренеров на горе Рашмор, и на самом деле четыре тренера – это действительно сложно, но я все равно постараюсь [выбрать].
Йохан Кройфф – самый влиятельный футбольный тренер, о котором я когда-либо слышал. То, как он смотрел на футбол, то, как он понимал футбол, не имеет себе равных.
Пеп Гвардиола мог бы сказать о нем то же самое. С ним я встречался лицом к лицу и знаю, насколько это было сложно.
И теперь становится действительно непросто. Давайте обратимся к самому успешному парню, который мне тоже очень нравится, – сэру Алексу Фергюсону.
А теперь я с трудом могу принять решение. Есть Карло Анчелотти. Я, конечно, думаю о Билле Шенкли, Бобе Пэйсли. Я так много слышал о них, но никогда их не видел. Но да, я хочу увидеть Билла Шенкли на горе Рашмор. Вот и все», – сказал Клопп в видео в своей соцсети.