Клопп выбрал Кройффа, Гвардиолу, Фергюсона и Шенкли для горы Рашмор из тренеров

Клопп включил Кройффа, Гвардиолу, Фергюсона и Шенкли в четверку лучших тренеров.

Бывший тренер «Ливерпуля » Юрген Клопп выбрал четвертку лучших, на его взгляд, тренеров.

Немец собрал символическую гору Рашмор. Она известна тем, что на ней высечен барельеф «Святыня демократии», содержащий скульптурные портреты четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

«Это мой список футбольных тренеров на горе Рашмор, и на самом деле четыре тренера – это действительно сложно, но я все равно постараюсь [выбрать].

Йохан Кройфф – самый влиятельный футбольный тренер, о котором я когда-либо слышал. То, как он смотрел на футбол, то, как он понимал футбол, не имеет себе равных.

Пеп Гвардиола мог бы сказать о нем то же самое. С ним я встречался лицом к лицу и знаю, насколько это было сложно.

И теперь становится действительно непросто. Давайте обратимся к самому успешному парню, который мне тоже очень нравится, – сэру Алексу Фергюсону .

А теперь я с трудом могу принять решение. Есть Карло Анчелотти . Я, конечно, думаю о Билле Шенкли, Бобе Пэйсли. Я так много слышал о них, но никогда их не видел. Но да, я хочу увидеть Билла Шенкли на горе Рашмор. Вот и все», – сказал Клопп в видео в своей соцсети.