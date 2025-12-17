38-летний Суарес продлил контракт с «Интер Майами» на год

Луис Суарес продлил контракт с «Интер Майами».

«Интер Майами» объявил, что подписал с нападающим Луисом Суаресом новый контракт до конца сезона-2026 в МЛС .

Предыдущее соглашение 38-летнего игрока истекло по окончании завершившегося сезона, в котором клуб выиграл Кубок МЛС.

В 2025 году Суарес провел 50 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 17 результативных передач.

В общей сложности с 2024 года уругваец забил 42 гола – второй результат в истории клуба – и отдал 30 результативных передач в 87 матчах за «Интер Майами » во всех турнирах.

Ранее сообщалось , что сезон-2026 станет для футболиста заключительным в американском клубе.