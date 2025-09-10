  • Спортс
  • «Трамп может принять решение о возвращении наших клубов в ЛЧ. Он может давить на Европу, сделать предложение, от которого нельзя отказаться». Масалитин о президенте США
7

«Трамп может принять решение о возвращении наших клубов в ЛЧ. Он может давить на Европу, сделать предложение, от которого нельзя отказаться». Масалитин о президенте США

Валерий Масалитин считает, что Трамп может повлиять на допуск клубов РПЛ к ЛЧ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».

«Товарищеский матч России и США прорабатывается президентами стран, а не федерациями. Весь спорт теперь в руках президентов. Трамп может принять решение о возвращении наших клубов в ЛЧ. Он может давить на Европу, сделать тем предложение, от которого нельзя отказаться. Тогда нас вернут на международную арену. Клубы из Израиля играют там, никто ничего им не говорит. Мы же попали в опалу.

Путин будет обсуждать с Трампом возможность допуска наших спортсменов», – сказал бывший игрок «Спартака» и ЦСКА.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
