«Трамп может принять решение о возвращении наших клубов в ЛЧ. Он может давить на Европу, сделать предложение, от которого нельзя отказаться». Масалитин о президенте США
Валерий Масалитин считает, что Трамп может повлиять на допуск клубов РПЛ к ЛЧ.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».
«Товарищеский матч России и США прорабатывается президентами стран, а не федерациями. Весь спорт теперь в руках президентов. Трамп может принять решение о возвращении наших клубов в ЛЧ. Он может давить на Европу, сделать тем предложение, от которого нельзя отказаться. Тогда нас вернут на международную арену. Клубы из Израиля играют там, никто ничего им не говорит. Мы же попали в опалу.
Путин будет обсуждать с Трампом возможность допуска наших спортсменов», – сказал бывший игрок «Спартака» и ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
