  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о Сафонове: «Оставьте его в покое – лучше быть вторым в «ПСЖ», чем первым в «Лионе». Он каждый день тренируется с лучшими, выступает в самых крупных турнирах»
0

Мостовой о Сафонове: «Оставьте его в покое – лучше быть вторым в «ПСЖ», чем первым в «Лионе». Он каждый день тренируется с лучшими, выступает в самых крупных турнирах»

Александр Мостовой о Сафонове: лучше быть вторым в «ПСЖ», чем первым в «Лионе».

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о Матвее Сафонове.

Российский голкипер «ПСЖ» ранее сыграл три матча подряд в стартовом составе команды. Сегодня он выйдет с первых минут на финал Межконтинентального кубка против «Фламенго». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

«Постоянно звучит мысль, что Сафонову нужно уходить из «ПСЖ» в клуб, где он будет основным. А какой смысл в этом? Матвей играет в «ПСЖ», он не сидит безвылазно на скамейке запасных.

Сафонов каждый день тренируется с лучшими игроками в мире, выступает в самых крупных турнирах на поздних стадиях. Лучше быть вторым в «ПСЖ», чем первым в условном «Лионе». Второй номер «ПСЖ» – это престижно, оставьте Сафонова в покое», – сказал Мостовой.

Что делать с Хаби Алонсо?38609 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoЛион
logoАлександр Мостовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сафонов выйдет в старте против «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка и сыграет за «ПСЖ» в 4-м матче подряд. Шевалье – в запасе
28 минут назад
Жирков о Сафонове: «Я бы уже ушел из «ПСЖ» на его месте – не могу я так. Матвей сидит на лавке несправедливо»
вчера, 10:25
Кафанов о Сафонове: «По игре ногами Матвей ни в чем не уступает Шевалье. С «Мецем» он провел сильный матч в плане начала развития атак»
14 декабря, 18:58
Энрике отказался от идеи сделать Сафонова основным вратарем «ПСЖ», чтобы оказать давление на Шевалье. Тренер ценит игровые качества француза (L’Equipe)
14 декабря, 18:19
Главные новости
Роналду не голосовал на The Best. Вместо него Бернарду включил в тройку Витинью, Мендеша и Дембеле, тренер Мартинес выбрал Мендеша, Витинью и Ямаля
11 минут назад
«Милан» близок к аренде Фюллькруга с выкупом за 13-15 млн евро. «Вест Хэм» хочет, чтобы у миланцев было обязательство покупки форварда
12 минут назад
Юрий Жирков: «Европа вызывает отторжение – невозможно ездить в страны, спонсирующие Украину. На 80-90% ухудшилось отношение к ней. Не полечу в Англию, даже если дадут визу»
23 минуты назад
Сафонов выйдет в старте против «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка и сыграет за «ПСЖ» в 4-м матче подряд. Шевалье – в запасе
28 минут назад
Сделали ставку на Спортс’’ – показываем, как прошел наш корпоратив на 27-летие!
31 минуту назадВакансия
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова сыграет в финале с «Фламенго». Матвей в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
36 минут назад
Клопп выбрал Кройффа, Гвардиолу, Фергюсона и Шенкли для горы Рашмор из тренеров
38 минут назадВидео
Барко недоволен предложением «Спартака» по контракту. Аргентинец считает, что заслужил зарабатывать не менее 3 млн евро в год – как Жедсон (Legalbet)
52 минуты назад
38-летний Суарес продлил контракт с «Интер Майами» на год
сегодня, 15:28
«ПСЖ» должен заплатить Мбаппе не 61 млн евро, а около 100 млн. Форвард «Реала» получит гораздо меньше из-за налогов и отчислений
сегодня, 15:19
Ко всем новостям
Последние новости
«Талавера» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 15:18
«Атлетико Балеарес» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 15:10
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 15:05
Пономарев об опросе ВЦИОМ про лимит: «Легионеров можно вообще убрать – зачем они нужны? Тем более в серьезных соревнованиях мы не участвуем»
сегодня, 14:58
Правление «Рубина» назвало работу Рахимова в осенней части сезона «неудовлетворительной» («РБ Спорт»)
сегодня, 14:34
Аллегри о полуфинале Суперкубка: «Наполи» будет зол после поражений. Конте всегда достает из игроков все лучшее в трудные моменты»
сегодня, 13:07
Жозе Моуринью: «Общение с прессой – способ достучаться до игроков. Я говорю им то же самое, что и журналистам»
сегодня, 13:07
Слишкович не возглавит «Динамо» Махачкала. Назначение боснийца продвигал экс-президент «Торпедо» Маслов («РБ Спорт»)
сегодня, 12:51
Экс-игрок «Боруссии» Дикель о Клоппе в Red Bull: «Подумал – утка. Это не вяжется с его словами. Весь мир любит Юргена, в финансовом плане ему это не нужно, зачем тогда?»
сегодня, 12:31
«Зениту» лучше взять скоростного игрока, а не Баринова. Лучше Кисляка! Вспомните, какой взрывной был Клаудиньо, Михайлов и Васильев — текучие какие-то». Орлов о трансферах
сегодня, 12:13