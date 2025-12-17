Мостовой о Сафонове: «Оставьте его в покое – лучше быть вторым в «ПСЖ», чем первым в «Лионе». Он каждый день тренируется с лучшими, выступает в самых крупных турнирах»

Александр Мостовой о Сафонове: лучше быть вторым в «ПСЖ», чем первым в «Лионе».

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о Матвее Сафонове .

Российский голкипер «ПСЖ» ранее сыграл три матча подряд в стартовом составе команды. Сегодня он выйдет с первых минут на финал Межконтинентального кубка против «Фламенго». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

«Постоянно звучит мысль, что Сафонову нужно уходить из «ПСЖ» в клуб, где он будет основным. А какой смысл в этом? Матвей играет в «ПСЖ», он не сидит безвылазно на скамейке запасных.

Сафонов каждый день тренируется с лучшими игроками в мире, выступает в самых крупных турнирах на поздних стадиях. Лучше быть вторым в «ПСЖ », чем первым в условном «Лионе ». Второй номер «ПСЖ» – это престижно, оставьте Сафонова в покое», – сказал Мостовой.