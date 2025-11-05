Конюхов взял бы Дзюбу с собой в путешествие: «Артем сходил бы в кругосветку лучше меня – он красивый, здоровый, сильный. Если человек вырос до такого уровня, значит, он целеустремленный»
Федор Конюхов заявил, что взял бы Артема Дзюбу с собой в путешествие.
Путешественник Федор Конюхов заявил, что взял бы нападающего «Акрона» Артема Дзюбу с собой в экспедицию.
– Я болею не за команду, а за футболиста Артема Дзюбу.
– Как вы думаете, Артем смог бы отправиться в кругосветное путешествие?
– Ну конечно. Думаю, он сходил бы в кругосветку лучше меня. Он красивый, здоровый, сильный.
– То есть вы бы взяли его с собой в экспедицию?
– Конечно, взял бы. Обязательно взял бы. Каждого спортсмена можно взять. Если человек вырос до такого уровня, значит, он целеустремленный, романтик, не боится трудностей и посвятил жизнь делу. Конечно, он выдержит, – сказал Конюхов.
