  Анри о Винисиусе против «Ливерпуля»: «Он получает мяч в ситуации 1 в 1, но отдает левому защитнику, чтобы получить обратно. Теперь против него уже трое. Зачем ты откатываешь назад?»
33

Тьерри Анри раскритиковал действия Винисиуса в матче с «Ливерпулем».

Тьерри Анри высказался об ошибках Винисиуса в матче с «Ливерпулем» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 

Встреча завершилась поражением «Реала» со счетом 0:1. 

«Я этого не понимаю. Нужно играть, исходя из того, что у тебя перед глазами, нужно играть по ситуации. Винисиус Жуниор противостоял Конору Брэдли в первые пять-семь минут, а потом дал ему передышку.

Почему ты даешь ему передышку? Дави, пока он не получит желтую карточку – тогда он уже не сможет защищаться так, как прежде. Но этого не произошло. 

Когда мы смотрели матч, Винисиус получил мяч в ситуации один в один после хорошей борьбы в первые пять минут против Конора Брэдли и… отдал его своему левому защитнику, чтобы получить обратно. Но теперь против него уже было трое.

Потом он полез в одиночку против троих, и я подумал: подожди, посчитай. У тебя было один в один – попробуй что-нибудь сделать из этого. Зачем ты откатываешь мяч назад, чтобы потом снова получить его и играть один в три? Иногда я просто этого не понимаю», – сказал бывший вингер «Арсенала» в интервью CBS Sports. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ливерпуля»
