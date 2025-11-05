«Не появится никакой «Лестер» из «Балтики». Перед зимней паузой их не будет в пятерке». Булыкин о команде Талалаева
Дмитрий Булыкин не думает, что «Балтика» поборется за победу в Мир РПЛ по аналогии с «Лестером» в АПЛ в сезоне-2015/16.
После 14 туров команда Андрея Талалаева занимает 4-е место в таблице с 27 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 баллов.
Сейчас таблица очень плотная, поэтому у «Балтики» по любому будет спад. Следующий матч с «Краснодаром», но на желтых и красных карточках у калининградцев будет возможность притормозить соперника.
Перед зимней паузой «Балтики» не будет в пятерке чемпионата. Могут ли они повторить путь «Лестера»? Нет, конечно, не появится никакой «Лестер» из «Балтики». У англичан был хороший бюджет, Варди что творил! Это такой пример, который происходит один раз в много лет. Частенько большие деньги выигрывают схватку в футболе», – сказал бывший нападающий сборной России.