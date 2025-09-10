Булыкин о Баринове и «Локо»: «Агенты выкручивают руки клубу, когда у хороших игроков заканчивается контракт. Будет обидно, если он уйдет. Хочу, чтобы Дмитрий встал в один ряд с легендами клуба»

Дмитрий Булыкин думает, что «Локомотиву» будет сложно продлить контракт Баринова.

Ранее председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных заявил, что переговоры с полузащитником уже начались. В июне 2026 года Дмитрий Баринов может стать свободным агентом. По данным «Матч ТВ », агенты футболиста изначально просили о повышении зарплаты с 1,3 млн евро почти в два раза, но сейчас речь идет уже о двух млн в год без учета бонусов. Также новое предложение о трансфере игрока должен сделать ЦСКА .

– Чем закончится история с Бариновым: останется или уйдет?

– Контракт заканчивается летом, поэтому сейчас идут переговоры, каждая сторона занимает активную позицию. Футболист и агенты пользуются этим, чтобы выбить условия получше.

Баринов – лидер «Локомотива», игрок сборной, приносит пользу, и много кто может обратить на него внимание. Думаю, в такой ситуации «Локомотиву» будет тяжело справиться с желаниями Баринова и его агентов. Они всегда выкручивают руки клубу, когда у хороших футболистов заканчивается контракт.

Но я люблю истории, когда футболист много лет играет в своем клубе, находит компромисс с ним в плане контракта. У нас же часто было, когда игрок получает огромные деньги и перестает показывать свой уровень, садится в запас. И клуб не знает, что с ним делать, и он не находит мотивацию. Думаю, это не вариант Баринова, он очень хорошо относится к своему делу.

– Батраков и Сильянов продлились без лишнего шума. Болельщики переживают, что «Локомотив» ослабнет из‑за ухода Баринова. Но есть истории с Антоном Миранчуком и Жемалетдиновым, когда команда слабее не стала, а на их место появились молодые воспитанники.

– Не исключаю, что вместо Баринова может появиться свой воспитанник. Да, Дмитрий лидер, капитан, у него высокий уровень. Но если на его место придет такой игрок, как Батраков, «Локомотиву» будет только в плюс. В будущем это будет более ценный актив.

Будет обидно, если Баринов уйдет. Но никто не знает, получится ли у него в другой команде. Но и переговоры с ним будут непростые, позиция «Локомотива» мне близка. Хочу, чтобы Дмитрий остался в клубе, чтобы вышел в один ряд с легендами «Локомотива ». Преданность клубу – важная часть в жизни футболиста, – сказал бывший форвард железнодорожников.