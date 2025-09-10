  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Булыкин о Баринове и «Локо»: «Агенты выкручивают руки клубу, когда у хороших игроков заканчивается контракт. Будет обидно, если он уйдет. Хочу, чтобы Дмитрий встал в один ряд с легендами клуба»
9

Булыкин о Баринове и «Локо»: «Агенты выкручивают руки клубу, когда у хороших игроков заканчивается контракт. Будет обидно, если он уйдет. Хочу, чтобы Дмитрий встал в один ряд с легендами клуба»

Дмитрий Булыкин думает, что «Локомотиву» будет сложно продлить контракт Баринова.

Ранее председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных заявил, что переговоры с полузащитником уже начались. В июне 2026 года Дмитрий Баринов может стать свободным агентом. По данным «Матч ТВ», агенты футболиста изначально просили о повышении зарплаты с 1,3 млн евро почти в два раза, но сейчас речь идет уже о двух млн в год без учета бонусов. Также новое предложение о трансфере игрока должен сделать ЦСКА.

– Чем закончится история с Бариновым: останется или уйдет?

– Контракт заканчивается летом, поэтому сейчас идут переговоры, каждая сторона занимает активную позицию. Футболист и агенты пользуются этим, чтобы выбить условия получше.

Баринов – лидер «Локомотива», игрок сборной, приносит пользу, и много кто может обратить на него внимание. Думаю, в такой ситуации «Локомотиву» будет тяжело справиться с желаниями Баринова и его агентов. Они всегда выкручивают руки клубу, когда у хороших футболистов заканчивается контракт.

Но я люблю истории, когда футболист много лет играет в своем клубе, находит компромисс с ним в плане контракта. У нас же часто было, когда игрок получает огромные деньги и перестает показывать свой уровень, садится в запас. И клуб не знает, что с ним делать, и он не находит мотивацию. Думаю, это не вариант Баринова, он очень хорошо относится к своему делу.

– Батраков и Сильянов продлились без лишнего шума. Болельщики переживают, что «Локомотив» ослабнет из‑за ухода Баринова. Но есть истории с Антоном Миранчуком и Жемалетдиновым, когда команда слабее не стала, а на их место появились молодые воспитанники.

– Не исключаю, что вместо Баринова может появиться свой воспитанник. Да, Дмитрий лидер, капитан, у него высокий уровень. Но если на его место придет такой игрок, как Батраков, «Локомотиву» будет только в плюс. В будущем это будет более ценный актив.

Будет обидно, если Баринов уйдет. Но никто не знает, получится ли у него в другой команде. Но и переговоры с ним будут непростые, позиция «Локомотива» мне близка. Хочу, чтобы Дмитрий остался в клубе, чтобы вышел в один ряд с легендами «Локомотива». Преданность клубу – важная часть в жизни футболиста, – сказал бывший форвард железнодорожников.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?28119 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoДмитрий Баринов
logoАнтон Миранчук
деньги
logoЦСКА
logoМатч ТВ
logoДмитрий Булыкин
агенты
logoАлексей Батраков
logoРифат Жемалетдинов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Представитель Баринова опроверг переговоры с «Локо» о новом контракте: «Леонченко отказался обсуждать»
18сегодня, 03:03
Баринов о «Локо»: «Есть удивление, что переговоры по контракту не начались. Николич звонил, с «Мецом» разговаривали – задавайте эти вопросы моему агенту»
112 сентября, 16:13
Агент Баринова об интересе ЦСКА: «Это все сплетни из Telegram-каналов»
1028 августа, 19:11
ЦСКА хочет подписать Баринова. Купить капитана «Локомотива» будет сложно
11228 августа, 18:14
Главные новости
Круговой записывал рэп-трек: «Друг говорит: «Сделаем хит, заколлабимся с Люсей Чеботиной». Записались, наложили биты, слушаем – полная хрень получилась»
27 минут назад
Губерниев об уголовном деле Смолова: «Не удивлюсь, если он сядет. Это случай из рубрики «Никогда такого не было и вот опять». Какая-то атмосфера вседозволенности»
1720 минут назад
Мама Мбаппе: «Килиан страстно любит футбол, у него зависимость! Он много зарабатывает, но не иметь никакой личной жизни – это жертва»
925 минут назад
Мбаппе о том, что он еще не женился: «Каждый строит свою жизнь по-своему. Я исхожу из того, что футбол – вся моя жизнь, хочу извлечь максимум. Только будущее и Бог покажут, прав я или ошибаюсь»
1432 минуты назад
Андрей Мостовой о школе: «В детстве воспринимал это как мучение, самое нелюбимое – зубрежка и домашнее задание. Но это не только уроки, но и подготовка ко взрослой жизни»
1056 минут назад
Экс-судья Кут обвинен в создании непристойного видео с ребенком самой серьезной категории – под нее подпадают ролики с изнасилованиями. Ранее он оскорблял Клоппа и употреблял кокаин
34сегодня, 12:12
Форвард «Ман Сити» Мармуш пропустит матч с «МЮ» из-за травмы колена
6сегодня, 11:58
Мама Мбаппе о Роналду: «Килиан был очарован им. Говорил: «Я португалец», ходил смотреть матчи Португалии и болеть за Криштиану»
15сегодня, 11:56
Данил Круговой: «Становиться отцом в 30 лет – не мое. Не хотел быть для ребенка старым скуфом. Я еще в детстве говорил маме, что в 18 лет у меня точно будут жена и дети, но не срослось»
75сегодня, 11:46
«Динамо» и Бителло продлили контракт до 2031-го. Объявят до матча со «Спартаком» («СЭ»)
19сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о Батракове: «Только благодаря ему «Локомотив» находится рядом с тройкой и может за что-то бороться. Алексей больше, чем полкоманды»
112 минут назад
«Ротор» сыграет с «КАМАЗом». Волгоградцам нужна ваша поддержка в домашнем матче против челнинцев!
22 минуты назадРеклама
ЦСКА интересовался Стассеном из «Сент-Этьена». Клуб отказался обсуждать трансфер форварда из-за политической обстановки («Чемпионат»)
936 минут назад
Симеоне о Ла Лиге: «Атлетико» пора победить. Мне не достаточно третьего места, это меня не радует»
845 минут назад
Солдатенков перейдет в «Сочи» из «Крыльев» за 100 млн рублей. Защитник подпишет контракт на 3 года (Иван Карпов)
558 минут назад
Барко – лучший игрок «Спартака» в августе. Аргентинец обогнал Мартинса на 1% в голосовании
3сегодня, 12:14
Депутат Журова о драке Смолова: «Много вопросов. Известных людей всегда провоцируют – порой это делают, чтобы заработать. Мало ли, потерпевший мог подделать экспертизу»
8сегодня, 11:40
Тренер Исландии об отмене гола Гудьонсена: «Конате тяжеловес по сравнению с ним. Возможно, судья был прав, но я сказал ему, что это незначительное нарушение»
1сегодня, 11:32
О «Шахтере» снимут фильм в Голливуде. Его посвятят 2022 году и бесплатному уходу легионеров
11сегодня, 11:23
Пострадавший в драке со Смоловым об уголовном деле: «Я не подавал заявление и претензий к Федору у меня нет. Я вообще не в курсе – еще ничего не видел»
17сегодня, 11:16