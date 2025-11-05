  • Спортс
  На «Камп Ноу» расследуют возможную вспышку туберкулеза после заболевания одного из рабочих. 23 человека контактировали с заболевшим, трое из них – под наблюдением
На «Камп Ноу» расследуют возможную вспышку туберкулеза после заболевания одного из рабочих. 23 человека контактировали с заболевшим, трое из них – под наблюдением

Среди рабочих на «Камп Ноу» возможна вспышка туберкулеза.

Агентство общественного здравоохранения Барселоны (ASPB) начало расследование возможной вспышки туберкулеза среди рабочих, занятых на реконструкции стадиона «Камп Ноу», после подтверждения случая заболевания у одного из работников, сообщает El Pais. 

Из 23 человек, имевших тесный контакт с заболевшим, трое сейчас находятся под наблюдением – ожидаются результаты анализов, которые подтвердят или исключат наличие болезни.

Источники в Департаменте здравоохранения сообщили, что первый случай был выявлен после того, как один из работников реконструкции стадиона обратился за медицинской помощью с симптомами, характерными для туберкулеза. Проведенные анализы подтвердили диагноз. 

Власти активировали протоколы контроля для предотвращения возможного распространения инфекции. На данный момент ведомство не считает произошедшее вспышкой, поскольку для этого необходимо как минимум два подтвержденных связанных между собой случая.

Возле «Камп Ноу» прошла акция протеста против депортации 50 рабочих-мигрантов: «У них нет документов, многие работают по 12 часов без выходных больше года. «Барса» закрыла на все глаза»

