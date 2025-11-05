Генсек РФС Митрофанов о матчах сборной на нейтральных полях: «Давайте дождемся решения о допуске. Наша главная задача – играть в своей стране»

В РФС высказались о возможном проведении матчей на нейтральных полях.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможности проведения официальных матчей сборной России на нейтральных полях.

«Давайте мы дождемся решения о допуске. Наша главная задача – это играть в своей стране, на своих стадионах. Все остальное подробно будем обсуждать и комментировать, когда будут конкретные решения», – сказал Митрофанов.