Генсек РФС Митрофанов о матчах сборной на нейтральных полях: «Давайте дождемся решения о допуске. Наша главная задача – играть в своей стране»
В РФС высказались о возможном проведении матчей на нейтральных полях.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможности проведения официальных матчей сборной России на нейтральных полях.
«Давайте мы дождемся решения о допуске. Наша главная задача – это играть в своей стране, на своих стадионах. Все остальное подробно будем обсуждать и комментировать, когда будут конкретные решения», – сказал Митрофанов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
