Александр Мостовой: «Когда такие люди, как я и Глушаков, будут внутри «Спартака», все будет хорошо. Но это я с юмором говорю»

Александр Мостовой пошутил, что при нем ситуация в «Спартаке» наладится.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в шутку заявил, что ситуация в «Спартаке» наладится, когда в клубе будут такие люди, как он и Денис Глушаков.

«Все мы это понимаем, слышим. «Спартак» – самая популярная команда России. Когда проигрывают «Локомотив» или «Динамо», никто [об этом] не говорит, проиграл «Спартак» – весь день говорят. Доколе?

Глушаков внес весомый вклад в победы в России, я – в СССР. Когда такие люди будут внутри команды, будет все хорошо. Но это я с юмором говорю», – сказал Мостовой.