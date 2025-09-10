Представитель Баринова опроверг переговоры с «Локо» о новом контракте: «Леонченко отказался обсуждать»
Представитель Дмитрия Баринова опроверг факт переговоров с «Локо» о новом контракте.
Ранее председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных заявил, что переговоры с полузащитником уже начались. В июне 2026 года Баринов может стать свободным агентом.
«Абсолютное вранье. Могу прокомментировать, что я сегодня на протяжении трех часов находился в офисе «Локомотива». И Леонченко (генеральный директор «Локов» – Спортс”) отказался обсуждать продление контракта с Бариновым», – сказал Владимир Кузьмичев.
По информации инсайдера Ивана Карпова, Кузьмичев не имеет никакого официального отношения к Баринову, агент капитана «Локо» – Павел Банатин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
