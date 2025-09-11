4

«Баринов не усилит ЦСКА. Он что, сильнее Кисляка?» Мовсесьян о хавбеке «Локо»

Андрей Мовсесьян оценил вероятность трансфера Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Контракт 29-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года.

«Не считаю, что Баринов усилит ЦСКА. Это не игрок более высокого уровня, чем футболисты, играющие на его позиции – он что, сильнее Кисляка? Сдвинуть Матвея в атаку? Хорошо – Глебов сильнее Облякова? Вот о чем я говорю.

Для глубины состава – игрок подходит. Стоит ли платить за него большие деньги и давать большую зарплату, если он не будет делать разницу – не вижу смысла. Это не усиление, возможно, ротация, но это не игрок, который сделает разницу. Пользы не будет, со всем уважением к Баринову», – сказал бывший спортивный директор ЦСКА.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?31956 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoДмитрий Баринов
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoАндрей Мовсесьян
возможные трансферы
logoМатвей Кисляк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леонченко о Баринове: «Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества. Вчера прошла очередная встреча по возможному продлению контракта игрока»
2вчера, 13:25
Булыкин о Баринове и «Локо»: «Агенты выкручивают руки клубу, когда у хороших игроков заканчивается контракт. Будет обидно, если он уйдет. Хочу, чтобы Дмитрий встал в один ряд с легендами клуба»
9вчера, 12:04
Баринов о «Локо»: «Есть удивление, что переговоры по контракту не начались. Николич звонил, с «Мецом» разговаривали – задавайте эти вопросы моему агенту»
132 сентября, 16:13
Главные новости
«Сочи» может арендовать Лукаса Веру у «Аль-Вахды»
2 минуты назад
На Смолова завели уголовное дело, Капризов отклонил предложение «Миннесоты» на 128 млн долларов, Словения вылетела с Евробаскета, Счетная палата против Минспорта и другие новости
830 минут назад
Нани и Куарежма включены в Зал славы португальского футбола
10сегодня, 04:25Фото
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем ТГ-боте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Роналду получил приз «Лучшему игроку всех времен» от лиги Португалии: «Он определил эпоху и оставит неизгладимый след в мировом футболе»
48сегодня, 03:30Фото
Адвокат об уголовном деле Смолова: «Шансы на реальное лишение свободы минимальны. Речь идет о преступлении средней тяжести»
31сегодня, 02:00
Кандидат в президенты «Бенфики» Лопеш хочет подписать Бернарду зимой: «Контракт готов. На этом мы не остановимся»
7сегодня, 01:33
Ямаль, Мбаппе, Холанд – кого из топов возьмете на первый тур Основы ЛЧ?
вчера, 22:00Тесты и игры
Гришин об уголовном деле Смолова за драку: «Он уже два раза извинился. Для чего это раздувать сейчас? Жалко парня»
50вчера, 21:58
Отец Мбаппе: «На стадионе порой хотелось придушить людей, оторвать головы, когда слышишь, как они обсуждают игру 12-летних детей»
14вчера, 21:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Болонья» отказалась продать Кастро «Аль-Хилалю» Малкома. У форварда 8 голов в прошлом сезоне Серии А
17 минут назад
Андрей Мостовой: «Думал, что я армеец на всю жизнь. Все друзья и знакомые говорят, что я воспитанник «Зенита». Ощущаю себя петербуржцем»
2сегодня, 05:18
«Динамо» отдало форварда России U21 Бокова в аренду «Спартаку» из Костромы
5сегодня, 04:59
«Локомотив» завершил летнюю трансферную кампанию. Переход Олейникова сорвался
7сегодня, 03:59
«Сочи» хочет подписать лучшего бомбардира «Леганеса» де ла Фуэнте. Испанцы против ухода форварда
3сегодня, 03:44
У Ракова травма пятой плюсневой кости, сообщил агент: «Если все пойдет нормально, через три недели вернется в общую группу»
сегодня, 01:46
Лапочкин об арбитрах: «Начало сезона не могут занести себе в актив. Карасев, Иванов и Левников допускали серьезные ошибки. Может, разочарование, что не судят большие еврокубковые матчи»
3сегодня, 01:13
Шабаров о России U21: «Мы бы поборолись с любой командой на крупном турнире. Как игра с условной Францией и Италией сложится, покажет только конкретный матч»
7вчера, 21:59
Леау готов играть на позиции центрфорварда в «Милане»: «Я бы мог больше забивать. Аллегри знает, как меня использовать»
5вчера, 21:50
Джердан Шакири: «Гвардиола – лучший тренер в плане тактики в моей карьере. Из партнеров лучшим назову Рибери – он был неистов. А какой дриблинг»
7вчера, 21:37