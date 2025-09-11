«Баринов не усилит ЦСКА. Он что, сильнее Кисляка?» Мовсесьян о хавбеке «Локо»

Андрей Мовсесьян оценил вероятность трансфера Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Контракт 29-летнего хавбека с «Локомотивом » рассчитан до июня 2026 года.

«Не считаю, что Баринов усилит ЦСКА. Это не игрок более высокого уровня, чем футболисты, играющие на его позиции – он что, сильнее Кисляка ? Сдвинуть Матвея в атаку? Хорошо – Глебов сильнее Облякова? Вот о чем я говорю.

Для глубины состава – игрок подходит. Стоит ли платить за него большие деньги и давать большую зарплату, если он не будет делать разницу – не вижу смысла. Это не усиление, возможно, ротация, но это не игрок, который сделает разницу. Пользы не будет, со всем уважением к Баринову», – сказал бывший спортивный директор ЦСКА .