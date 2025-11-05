  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дембеле с 6.0 по Индексу ГОЛа – худший игрок матча «ПСЖ» – «Бавария», у Кейна – 6.6, у Хвичи – 6.9. Диас с дублем и красной карточкой – лучший (7.9)
3

Дембеле с 6.0 по Индексу ГОЛа – худший игрок матча «ПСЖ» – «Бавария», у Кейна – 6.6, у Хвичи – 6.9. Диас с дублем и красной карточкой – лучший (7.9)

Усмана Дембеле признали худшим игроком матча «ПСЖ» – «Бавария».

Усман Дембеле получил самую низкую оценку по Индексу ГОЛа после матча «ПСЖ» – «Бавария» (1:2) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. У форварда парижан 6.0 балла. 

Лучшая оценка у вингера «Баварии» Луиса Диаса, сделавшего дубль, но получившего красную карточку в конце первого тайма (7.9). Худшим в составе мюнхенцев стал Александар Павлович (6.4). У «ПСЖ» самый высокий индекс у Нуну Мендеша (7.6). 

Оценки «ПСЖ»: Люка Шевалье (6.4), Нуну Мендеш (7.6), Вильян Пачо (6.6), Маркиньос (6.6), Ашраф Хакими (6.6), Фабиан Руис (6.6), Витинья (7.0), Уоррен Заир-Эмери (7.0), Хвича Кварацхелия (6.9), Брэдли Барколя (6.7), Усман Дембеле (6.0). 

Оценки «Баварии»: Мануэль Нойер (7.8), Йосип Станишич (7.5), Дайо Упамекано (7.2), Джонатан Та (7.0), Конрад Лаймер (7.6), Александар Павлович (6.4), Йозуа Киммих (7.0), Луис Диас (7.9), Серж Гнабри (7.2), Майкл Олисе (7.5), Харри Кейн (6.6). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ГОЛ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБавария
logoЛуис Диас
logoПСЖ
logoНуну Мендеш
logoЛюка Шевалье
logoВильян Пачо
logoАшраф Хакими
logoМаркиньос
logoФабиан Руис
logoУоррен Заир-Эмери
logoУсман Дембеле
logoХвича Кварацхелия
logoБрэдли Барколя
logoМануэль Нойер
logoДайо Упамекано
logoЙосип Станишич
logoКонрад Лаймер
logoЙозуа Киммих
logoСерж Гнабри
logoМайкл Олисе
logoАлександар Павлович
logoХарри Кейн
logoДжонатан Та
logoВитинья
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Александр Мостовой: «Когда такие люди, как я и Глушаков, будут внутри «Спартака», все будет хорошо. Но это я с юмором говорю»
6 минут назад
Роналду о смерти новорожденного сына: «Это был сложный период, но я многое узнал, посмотрел на жизнь с другой точки зрения. Верю, что ничто не происходит просто так»
40 минут назад
Рафинья о расизме: «Ему нет места ни в футболе, ни в обществе. Необходимы более суровые наказания и образование. Нужно изменить мировоззрение, повысить осведомленность с юных лет»
сегодня, 09:35
Женскую сборную России могут допустить до отбора ЧМ в феврале 2026-го под нейтральным флагом. Игры планируется проводить за пределами РФ (Sport Baza)
сегодня, 09:06
Александр Мостовой: «95% судей не играли на высоком уровне, это основная их проблема. Есть ситуации, когда даже футболисты с сумасшедшим опытом не могут разобраться – ВАР помогает»
сегодня, 09:05
Воробьев – Winline игрок месяца в РПЛ. Форвард «Локомотива» опередил Батракова, Сергеева, Агкацева и Бориско
сегодня, 08:39
Дегтярев о легионерах: «Некоторые матчи РПЛ напоминают турнир стран Латинской Америки, наши тренеры ощущают себя лишним звеном. Развитие футбола не может быть передано на аутсорс»
сегодня, 08:28
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Дель Боске и...
сегодня, 08:00Тесты и игры
Флик хочет покинуть «Барсу» летом из-за усталости. Тренер разочарован некоторыми игроками (ABC)
сегодня, 07:18
Лига чемпионов. «Челси» в гостях у «Карабаха», «Барселона» сыграет с «Брюгге», «Ман Сити» примет «Дортмунд», «Интер» против «Кайрата»
сегодня, 07:10
Ко всем новостям
Последние новости
РПЛ и «Матч ТВ» подписали Меморандум о сотрудничестве: «Матчи лиги стали настоящим праздником и точкой притяжения»
8 минут назад
Генсек РФС Митрофанов о матчах сборной на нейтральных полях: «Давайте дождемся решения о допуске. Наша главная задача – играть в своей стране»
18 минут назад
«Не появится никакой «Лестер» из «Балтики». Перед зимней паузой их не будет в пятерке». Булыкин о команде Талалаева
19 минут назад
«Бенфика» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
25 минут назад
Депутат Свищев о возможном допуске женской сборной России: «Это новая версия старого телефона. Раньше говорили про возвращение юношеских команд, но поднималась волна негодующих»
33 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Дарул Такзим», «Виссел Кобе» – «Ульсан ХД»
46 минут назадLive
Отец Ямаля намекнул на свадьбу с 23-летней девушкой. Она младше Мунира на 16 лет
47 минут назадФото
В ДНР хотят заявить «Шахтер» во Вторую лигу России: «Домашние матчи команда пока будет проводить не в Донецке и не в Республике. Сейчас мы не можем обеспечить безопасность»
сегодня, 09:46
Данил Глебов выбыл до конца года из-за травмы задней поверхности бедра («Чемпионат»)
сегодня, 09:35
Мак Аллистер с голом и 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ливерпуль» – «Реал», у Куртуа – 8.1, у Виртца – 7.7, у Мбаппе и Беллингема – 7.2, у Салаха – 7.0, у Винисиуса – 6.8
сегодня, 09:23