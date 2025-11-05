Дембеле с 6.0 по Индексу ГОЛа – худший игрок матча «ПСЖ» – «Бавария», у Кейна – 6.6, у Хвичи – 6.9. Диас с дублем и красной карточкой – лучший (7.9)

Усмана Дембеле признали худшим игроком матча «ПСЖ» – «Бавария».

Усман Дембеле получил самую низкую оценку по Индексу ГОЛа после матча «ПСЖ» – «Бавария » (1:2) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. У форварда парижан 6.0 балла.

Лучшая оценка у вингера «Баварии» Луиса Диаса , сделавшего дубль, но получившего красную карточку в конце первого тайма (7.9). Худшим в составе мюнхенцев стал Александар Павлович (6.4). У «ПСЖ » самый высокий индекс у Нуну Мендеша (7.6).

Оценки «ПСЖ»: Люка Шевалье (6.4), Нуну Мендеш (7.6), Вильян Пачо (6.6), Маркиньос (6.6), Ашраф Хакими (6.6), Фабиан Руис (6.6), Витинья (7.0), Уоррен Заир-Эмери (7.0), Хвича Кварацхелия (6.9), Брэдли Барколя (6.7), Усман Дембеле (6.0).

Оценки «Баварии»: Мануэль Нойер (7.8), Йосип Станишич (7.5), Дайо Упамекано (7.2), Джонатан Та (7.0), Конрад Лаймер (7.6), Александар Павлович (6.4), Йозуа Киммих (7.0), Луис Диас (7.9), Серж Гнабри (7.2), Майкл Олисе (7.5), Харри Кейн (6.6).