  Роналду о несостоявшемся переходе в «Арсенал»: «Из-за этой истории я не воспринимаю его как соперника. Не могу сказать, что люблю клуб, но мне нравится, когда он побеждает»
Роналду о несостоявшемся переходе в «Арсенал»: «Из-за этой истории я не воспринимаю его как соперника. Не могу сказать, что люблю клуб, но мне нравится, когда он побеждает»

Криштиану Роналду высказался о сорвавшемся трансфере в «Арсенал».

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о несостоявшемся переходе в «Арсенал». 

– Знаешь, что меня убивает? В прошлый раз ты рассказал, что мог стать игроком «Арсенала». Ты встретился с Арсеном Венгером, собирался перейти, все было согласовано. Знаешь, кого я виню [в том, что это не произошло]? Джона О’Ши. Потому что «Спортинг» проводил товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед», и ты так затерроризировал Джона О’Ши, что Алексу Фергюсону сказали: «Не уезжайте, пока не подпишете этого парня». Он не уехал и подписал тебя в тот день. Это правда?

– Это правда, но, как я уже говорил, это в прошлом. Это часть жизни. Если честно, я не воспринимаю «Арсенал» как соперника, я был близок к переходу туда. Не могу сказать, что я люблю клуб, но мне нравится команда, мне нравится, когда они побеждают – из-за этой истории. 

Но в жизни, в футболе все зависит от возможностей и моментов. Я воспользовался этой возможностью [перейти в «Юнайтед»], но если честно... Я никогда не вру – ладно, иногда я вру по серьезным причинам, – я был близок к «Арсеналу», – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану. 

