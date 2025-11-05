Роналду о несостоявшемся переходе в «Арсенал»: «Из-за этой истории я не воспринимаю его как соперника. Не могу сказать, что люблю клуб, но мне нравится, когда он побеждает»

Криштиану Роналду высказался о сорвавшемся трансфере в «Арсенал».

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о несостоявшемся переходе в «Арсенал».

– Знаешь, что меня убивает? В прошлый раз ты рассказал, что мог стать игроком «Арсенала». Ты встретился с Арсеном Венгером, собирался перейти, все было согласовано. Знаешь, кого я виню [в том, что это не произошло]? Джона О’Ши. Потому что «Спортинг» проводил товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед», и ты так затерроризировал Джона О’Ши, что Алексу Фергюсону сказали: «Не уезжайте, пока не подпишете этого парня». Он не уехал и подписал тебя в тот день. Это правда?

– Это правда, но, как я уже говорил, это в прошлом. Это часть жизни. Если честно, я не воспринимаю «Арсенал» как соперника, я был близок к переходу туда. Не могу сказать, что я люблю клуб, но мне нравится команда, мне нравится, когда они побеждают – из-за этой истории.

Но в жизни, в футболе все зависит от возможностей и моментов. Я воспользовался этой возможностью [перейти в «Юнайтед»], но если честно... Я никогда не вру – ладно, иногда я вру по серьезным причинам, – я был близок к «Арсеналу», – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

Роналду считает, что «Арсенал» может выиграть АПЛ: «Это очень сложная лига, топ-клубы близки друг к другу по уровню. «МЮ» не станет чемпионом – отставание слишком велико»

Криштиану Роналду: «МЮ» идет не той дорогой, у них нет структуры. У клуба потрясающий потенциал, меня печалит его состояние, необходимо меняться – речь не только о тренере и игроках»