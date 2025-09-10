Леонченко о Баринове: «Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества. Вчера прошла очередная встреча по возможному продлению контракта игрока»
В «Локомотиве» заявили о продолжении переговоров по контракту Дмитрия Баринова.
«Мы находимся в постоянном диалоге с представителями Дмитрия Баринова, вчера прошла очередная встреча по возможному продлению контракта игрока, стороны услышали позицию друг друга.
На данный момент нам не поступало заслуживающих внимания предложений о переходе Баринова от других клубов.
«Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом, обсуждение деталей соглашения продолжается», – сказал генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко.
Ранее агент Владимир Кузьмичев заявил, что Леонченко отказался обсуждать продление контракта капитана команды.
Соглашение Баринова с клубом истекает летом 2026 года.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости