Леонченко о Баринове: «Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества. Вчера прошла очередная встреча по возможному продлению контракта игрока»

В «Локомотиве» заявили о продолжении переговоров по контракту Дмитрия Баринова.

«Мы находимся в постоянном диалоге с представителями Дмитрия Баринова , вчера прошла очередная встреча по возможному продлению контракта игрока, стороны услышали позицию друг друга.

На данный момент нам не поступало заслуживающих внимания предложений о переходе Баринова от других клубов.

«Локомотив » заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом, обсуждение деталей соглашения продолжается», – сказал генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко .

Ранее агент Владимир Кузьмичев заявил , что Леонченко отказался обсуждать продление контракта капитана команды.

Соглашение Баринова с клубом истекает летом 2026 года.