ЦСКА и «Локомотив» продолжают переговоры по Баринову («Чемпионат»)

Дмитрий Баринов все еще может перейти из «Локомотива» в ЦСКА.

Телеграм-канал «Мутко против» вчера сообщил, что «Локомотив» и ЦСКА завершили переговоры о возможном трансфере 29-летнего полузащитника. В последние несколько дней армейцы сделали новое предложение, но железнодорожники и футболист отказались – Дмитрий сосредоточен на обсуждении нового контракта с клубом.

Однако, по данным «Чемпионата», все стороны продолжают общение.

Баринов в нынешнем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Подробная статистика выступлений капитана «Локо» – здесь.

Напомним, что сегодня, 11 сентября, в России закроется летнее трансферное окно.

Баринов о «Локо»: «Есть удивление, что переговоры по контракту не начались»

