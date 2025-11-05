РПЛ и «Матч ТВ» подписали Меморандум о сотрудничестве: «Матчи лиги стали настоящим праздником и точкой притяжения»

РПЛ и «Матч ТВ» заключили партнерское соглашение.

Мир РПЛ и «Матч ТВ » подписали Меморандум о сотрудничестве на форуме «Россия – спортивная держава».

«Долгосрочное партнерство с «Матч ТВ» приносит лиге большую пользу, среди основных плюсов – качественные современные трансляции, большой технологический потенциал, максимально возможная доступность матчей для широкой аудитории болельщиков, миллионные охваты на федеральном канале. Все это в сумме – надежная основа для дальнейшего роста привлекательности РПЛ, как аудиторной, так и коммерческой», – сказал президент РПЛ Александр Алаев.

«Матч ТВ» продолжит показывать РПЛ на высочайшем уровне, обеспечивая внедрение всех современных технологий в показ, развивая направление качества 4К в трансляциях и обновляя графические элементы. Вы видите, сколько улучшений мы внедрили вместе с РПЛ, матчи лиги стали настоящим праздником и точкой притяжения», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.