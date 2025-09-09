Холанд забил 7 голов в 5 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию

Эрлинг Холанд забивает в среднем больше гола за игру в этом сезоне.

Сегодня форвард сборной Норвегии трижды поразил ворота Молдовы в квалификации ЧМ-2026.

Холанд проводит пятую игру с начала сезона. Он забил четыре мяча в составе национальной команды и три – за «Манчестер Сити ».

Подробно со статистикой 25-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .