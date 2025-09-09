3

Холанд забил 7 голов в 5 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию

Эрлинг Холанд забивает в среднем больше гола за игру в этом сезоне.

Сегодня форвард сборной Норвегии трижды поразил ворота Молдовы в квалификации ЧМ-2026.

Холанд проводит пятую игру с начала сезона. Он забил четыре мяча в составе национальной команды и три – за «Манчестер Сити».

Подробно со статистикой 25-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?23445 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Александр Суряев
logoЭрлинг Холанд
logoпремьер-лига Англия
logoсборная Норвегии по футболу
logoсборная Молдовы по футболу
logoМанчестер Сити
logoКвалификация ЧМ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эдегор об ударе Холанда о дверь автобуса: «Слышал, как она захлопнулась перед носом Эрлинга – звучало неприятно, но он в порядке. Никогда не видел ничего подобного»
6вчера, 17:30
Холанд, Экитике, Грилиш, Жоао Педро, Калафьори, Собослаи – среди номинантов на приз лучшему игроку августа в АПЛ
534 сентября, 10:21
«Мы знаем сильные стороны Холанда, но Исаку не нужно столько моментов, чтобы забить гол. Он главный завершитель атак в АПЛ». Олдридж о нападающих
203 сентября, 10:25
Главные новости
Роналду забил 943-й гол в карьере – Венгрии с пенальти
13 минуты назад
Рангник на электровелосипеде доехал от раздевалки до поля в матче квалификации ЧМ-2026. Тренеру Австрии из-за операции запрещено нагружать ногу
10 минут назадФото
Холанд забил 47 голов за Норвегию в 45 матчах – покер Молдове к 52-й минуте. Форвард «Ман Сити» отличился в 8 играх сборной подряд
2914 минут назад
Мбаппе забил 52-й гол за Францию и обогнал Анри. Впереди только Жиру с 57 мячами
1323 минуты назад
Холанд сделал первый хет-трик с ноября 2024 года – снова за Норвегию. В составе «Ман Сити» он не забивал 3+ мяча больше года
833 минуты назад
«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ-2025/26 по версии суперкомпьютера Opta, «Арсенал» и «ПСЖ» – в тройке, «Ман Сити» – 4-й, «Барса» – 5-я, «Реал» – 7-й, «Бавария» – 8-я, «Ювентус» – 19-й
1644 минуты назад
Мостовой про Тедеско: «Непотопляемый тренер. Раскусывают и выгоняют из команды, а он всплывает в другой, и так по кругу. Его агенты хорошо зарабатывают деньги»
28сегодня, 18:54
Месси может поучаствовать в выборах президента «Барселоны» в той или иной роли. C ним связывались близкие к клубу люди – но не Лапорта (Cadena SER)
18сегодня, 18:49
Квалификация ЧМ-2026. Англия в гостях у Сербии, Франция сыграет с Исландией, Португалия против Венгрии
314сегодня, 18:45Live
Обляков о Москве: «Пробки не нравятся, бывает стою час-полтора. Стараюсь не выезжать, когда все перекрыто и город стоит»
18сегодня, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
Венгрия – Португалия – 1:2. Роналду забил с пенальти. Онлайн-трансляция
54 минуты назадLive
Сербия – Англия – 0:2. Мадуэке забил. Онлайн-трансляция
644 минуты назадLive
У Кейна 109 матчей за Англию. Впереди только Джеррард, Бекхэм, Руни и Шилтон
111 минут назад
Мбаппе забил 5 голов в 5 матчах сезона за «Реал» и Францию
21 минуту назад
Кейн забил 74-й гол гол за сборную Англии. У форварда «Баварии» 6 мячей в 7 последних играх за англичан
131 минуту назад
Франция – Исландия – 0:1. Андри Гудьонсен открыл счет. Онлайн-трансляция
454 минуты назадLive
Во время презентации Аспиликуэты в «Севилье» включилась система полива поля. В это время защитник позировал в форме новой команды
41 минуту назадВидео
Антонио Кассано: «Итальянцам не хватает смелости брать иностранных тренеров. Пиоли после «Милана» выбрал деньги, закончил с настоящим футболом, «Фиорентина» сделала ужасный выбор, вернув его»
445 минут назад
«Рубин» заплатит около 2,5 млн евро с учетом бонусов за лучшего бомбардира «Генгама» Сива
сегодня, 18:52
Товарищеские матчи. Уэльс принимает Канаду, США встретятся с Японией, Австралия обыграла Новую Зеландию
2сегодня, 18:45Live