Холанд забил 7 голов в 5 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию
Эрлинг Холанд забивает в среднем больше гола за игру в этом сезоне.
Сегодня форвард сборной Норвегии трижды поразил ворота Молдовы в квалификации ЧМ-2026.
Холанд проводит пятую игру с начала сезона. Он забил четыре мяча в составе национальной команды и три – за «Манчестер Сити».
Подробно со статистикой 25-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
