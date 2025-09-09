Роналду повторил рекорд по голам в отборочных турнирах к ЧМ – у него и гватемальца Руиса по 39 мячей
Криштиану Роналду повторил рекорд по голам в отборочных турнирах к ЧМ.
40-летний форвард «Аль-Насра» реализовал пенальти в матче против Венгрии в рамках квалификации ЧМ-2026 (2:1, второй тайм).
Теперь на счету Роналду 39 голов в отборочным играх к чемпионатам мира. Таким образом, он догнал Карлоса Руиса из Гватемалы, который удерживал этот рекорд с 6 сентября 2016 года.
Ранее португалец оторвался от аргентинского форварда Лионеля Месси (36 голов).
Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
