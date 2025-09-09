Роналду реализовал 178 из 211 пенальти в карьере. У Месси 111 голов с точки при 142 попытках

Криштиану Роналду в 178-й раз в карьере забил с пенальти.

40-летний форвард сборной Португалии реализовал одиннадцатиметровый на 58-й минуте матча с Венгрией в квалификации ЧМ-2026.

Роналду бил с точки в 211-й раз. Он забивает с пенальти почти в 85% случаев.

Для сравнения – на счету Лионеля Месси 111 голов при 142 попытках.