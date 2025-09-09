Рангник на электровелосипеде проехал по полю до скамейки и обратно в матче отбора ЧМ-2026. Тренеру из-за операции запрещено нагружать ногу
Ральф Рангник проехал на электровелосипеде по полю в матче квалификации ЧМ-2026.
67-летний главный тренер сборной Австрии ранее перенес операцию, и в этой связи ему запрещено слишком сильно нагружать ногу.
Сегодня Босния и Герцеговина принимает Австрию (1:1, второй тайм) в Зенице.
Перед матчем Рангник использовал электровелосипед, чтобы доехать от раздевалки до тренерской скамейки на стадионе «Билино Поле». После свистка на перерыв он проделал тот же путь в обратном направлении. Таким же образом, пересекая поле на транспортном средстве, бывший тренер «МЮ» вернулся на скамейку перед второй половиной игры.
«Постепенно мне становится лучше», – сказал Ральф в эфире ORF.
Фото: кадр из трансляции
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Tiroler Tageszeitung
