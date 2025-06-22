Ральф Рангник: «Баварии» надо было подписать Кейна 20-летним – не говорю, что это плохой трансфер, но я действовал бы иначе. «ПСЖ» и «Барса» станут непобедимы через 2-3 года, сохранив составы»

Ральф Рангник похвалил трансферную политику «ПСЖ» и «Барселоны».

«Баварии » нужно было подписать Харри Кейна в 20 лет. Он забил много голов, добился успеха в Бундеслиге и хорошо повлиял на атмосферу в раздевалке. Да, они стали чемпионами Германии, что логично для Баварии, но они не выиграли Кубок Германии. Они не выиграли Лигу чемпионов. Подождем и посмотрим, что произойдет в ближайшие два года.

Я не говорю, что это плохой трансфер, но мой подход был бы другим. Нужно было подписать Харри Кейна в 18-20 лет и удерживать его так долго, как сможете. Я действовал бы таким образом.

Но, повторюсь, каждый клуб должен решать самостоятельно. Над тем, чтобы находить таких игроков раньше, нужно работать. Я бы предпочел такие клубы, как «Барселона » и «ПСЖ ».

Что будет с «Барселоной» и «ПСЖ» в ближайшие 2-3 года, если они смогут сохранить свои составы? Если это случится, я не вижу ни одной команды, которая сможет победить их в ближайшие годы», – сказал главный тренер сборной Австрии.