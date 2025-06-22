Рангник о Флике: «Я никогда не видел, чтобы «Барса» так играла – он изменил подход команды. Ханси верит в молодых игроков, он им как отец – очень похоже на меня или Клоппа»
Ральф Рангник оценил первый сезон Ханси Флика в «Барселоне».
– Какое самое большое достижение Флика?
– Самое большое достижение – это стиль, который изменил подход команды: высокая линия обороны, высокое давление. Я никогда не видел, чтобы «Барселона» играла так, совершенно по-другому.
Ханси верит в своих отличных молодых игроков, средний возраст которых, я не знаю, 23 года. И да, Флик доверяет им.
Он как отец для многих из них, и, я думаю, что он принимает довольно много решений, которые важны для современного тренера. Очень похоже на Юргена Клоппа или меня самого, – заявил главный тренер сборной Австрии.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
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