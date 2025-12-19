Аморим о надписи «Свободу Кобби Майну» на футболке брата хавбека: «Не вижу проблемы, это же не Кобби в ней пришел. Не собираюсь ничего делать с игроком из-за члена его семьи»
Аморим о футболке «Свободу Кобби Майну»: это не повлияет на выбор состава.
Рубена Аморима не беспокоит скандальная ситуация с участием брата Кобби Майну.
Родственник полузащитника посетил матч «Манчестер Юнайтед» в футболке с надписью «Свободу Кобби Майну». В этом сезоне 20-летний хавбек еще ни разу не сыграл в АПЛ с первой минуты.
«Нет [это не повлияет на выбор состава]. В этой футболке пришел не Кобби. Он будет играть, если мы будем чувствовать, что он подходящий для этого футболист.
Не вижу в этом проблемы. Я не собираюсь ничего делать с Кобби из-за одного из членов его семьи», – сказал главный тренер «МЮ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
