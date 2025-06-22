Рангник о футболе 90-х: «Хочется сказать: «Нажмите кнопку и включите нормальную скорость». Матчи будто в замедленном режиме, похожи на другую игру с мячом»

Ральф Рангник заявил, что сейчас футбол прошлого кажется слишком медленным.

– Как изменится футбол в будущем?

– Полагаю, что, вероятно, произойдет то же, что случилось в последние десять-пятнадцать лет.

Если сейчас смотришь матчи из второй половины 90-х, 1995-1998-го, всегда хочется сказать: «Пожалуйста, нажмите на кнопку и включите нормальную скорость». Эти игры как будто в замедленном режиме, похожи на какую-то другую игру с мячом.

В Германии именно Клопп и я – он с «Боруссией» Дортмунд , я с «Хоффенхаймом » – оказали влияние на развитие футбола в сторону игры на большей скорости, с большей интенсивностью, – заявил главный тренер сборной Австрии Рангник .