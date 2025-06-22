Рангник о футболе 90-х: «Хочется сказать: «Нажмите кнопку и включите нормальную скорость». Матчи будто в замедленном режиме, похожи на другую игру с мячом»
Ральф Рангник заявил, что сейчас футбол прошлого кажется слишком медленным.
– Как изменится футбол в будущем?
– Полагаю, что, вероятно, произойдет то же, что случилось в последние десять-пятнадцать лет.
Если сейчас смотришь матчи из второй половины 90-х, 1995-1998-го, всегда хочется сказать: «Пожалуйста, нажмите на кнопку и включите нормальную скорость». Эти игры как будто в замедленном режиме, похожи на какую-то другую игру с мячом.
В Германии именно Клопп и я – он с «Боруссией» Дортмунд, я с «Хоффенхаймом» – оказали влияние на развитие футбола в сторону игры на большей скорости, с большей интенсивностью, – заявил главный тренер сборной Австрии Рангник.
Что теперь будет с «Торпедо»?11433 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости